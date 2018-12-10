В МЧС назвали предварительную причину обрушения подвесного потолка в минском ТРЦ «Арена-Сити»

Одной из наиболее вероятных причин обрушения гипсокартонного подвесного потолка в столичном торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» является нарушение порядка осуществления строительно-монтажных работ, сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника Минского городского управления МЧС Андрей Бертош.



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«Одна из предварительных версий — это нарушение строительно-монтажных работ при укладке этого потолка. Это одна из самых явных причин», — сказал представитель МЧС в программе «Большой город».

Точную причину устанавливает Следственный комитет. «Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз. Таких случаев у нас действительно за практику не было», — отметил Бертош.

«После того как произошло это обрушение, дано поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям проверить все объекты. А в городе Минске таких объектов с такими же потолками — 191. Из них уже больше 50% проверено», — сказал представитель МЧС.

«На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание через две недели. И об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного», — отметил замначальника городского управления МЧС.

12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» обрушился подвесной потолок на площади 150 кв. м. В результате инцидента пострадали две девушки. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение проверить все аналогичные потолочные конструкции в торговых объектах Минска.

Работы по восстановлению конструкций потолка в «Арена-Сити» планируют завершить к 25 декабря, и торговый центр будет полностью доступен для посетителей.

Многофункциональный ТРЦ «Арена-Сити» открыли в мае 2013 года. Он представляет собой трехуровневое здание общей площадью 86 тыс. кв. м. Здесь работают гипермаркет, более 70 магазинов, кинотеатр, кафе, рестораны.