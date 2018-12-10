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Как Красный Крест помогает людям с деменцией

11.12.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Подопечному одного из волонтеров Красного Креста далеко за 80. К почтенному возрасту мужчина подошел, как говорится, на своих ногах. Но на лицо все признаки угасания умственных способностей: забывчивость, затруднения в элементарном, а иногда потеря ориентации в пространстве и времени.
 
– Поначалу он даже забывал, как нажать на кнопку домофона, и попасть в дом нам удавалось только с помощью соседей, – вспоминает волонтер. 
 
Такие проявления у пожилых людей часто списывают на возраст, но это типичные признаки деменции. О наличии ее у пожилого человека также могут сигнализировать проблемы с речью, утрата интереса к жизни, беспочвенные обвинения в сторону близких людей. Но это отнюдь не нормальный процесс старения, утверждают специалисты, и во всем мире ему пытаются противостоять. Такая работа ведется и на Гродненщине. 
 
В областном центре подвели итоги проекта «Интегрированная помощь людям с деменцией и их семьям». В работе круглого стола приняли участие заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Романия Скоморошко, представители Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, главный врач областного клинического центра «Психиатрия-Наркология» Максим Воронко, председатель областной организации БОКК Наталья Толкачева.
 
Как Красный Крест помогает людям с деменцией
 
Благодаря совместным усилиям Красного Креста, социальной службы Ивьевского района и города Гродно, медицинским работникам, 24 человека с ментальными нарушениями увидели мир в новых красках. Эту цифру по меньшей мере нужно умножить на три – примерно столько человек из близкого окружения получили теоритическую и практическую помощь по уходу за людьми, страдающими данной патологией. 
 
У подопечного, о котором идет рассказ в нашей публикации, родственников практически не осталось. Поэтому волонтер сама регулярно каждую неделю идет по знакомому адресу. Занятия, которые проводит волонтер, очень простые: спрашивает у подопечного об увиденном по телевизору, интересуется его прошлым. Он играл на гитаре и аккордеоне, любил читать свежие газеты и журналы. За это ухватилась волонтер и записала мужчину в библиотеку. Теперь вместе читают журнал «Планета» и другие научно-популярные издания – отличная тренировка для ума. А еще хороша для этого кропотливая работа над мозаикой и некоторые специальные методики. В «дневник памяти» подопечный волонтера записывает самые яркие воспоминания из жизни, а также о том, как прошла их очередная встреча. Он особенно любит перелистывать его страницы.
 
Как Красный Крест помогает людям с деменцией
 
Кроме профилактики деменции, проект предусматривает социальную помощь подопечному, контроль лечения и уход на дому. А еще очень важно, чтобы о проблеме знали окружающие, и Красный Крест многое делает в этом направлении. Из 34 опрошенных, имеющих признаки деменции, только 13 признали свою проблему. Далеко не все родственники слышали о такой патологии. Знания о ней помогут посмотреть на наших пожилых родственников и друзей под другим углом и оказать им необходимую помощь. 
 
На Гродненщине ведется планомерная работа по улучшению качества жизни пожилых людей. И далеко не последняя роль в ней принадлежит общественным организациям. 
 
Как Красный Крест помогает людям с деменцией
 
Романия СКОМОРОШКО, заместитель генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста:
– Красный Крест – одна из самых крупных гуманитарных организаций в стране. Маркетинговые исследования показывают: многие граждане знают только об одной ее функции – обеспечение предметами первой необходимости тех, кто сам не имеет возможности это сделать. На самом деле миссия такая есть, но в последнее время на первый план выходит другая наша работа – гумманизация общества, объединение людей вокруг тех, кому необходима помощь и поддержка. Белорусское Общество Красного Креста постоянно привносит новые технологии интеграции общества. Проект «Интегрированная помощь людям с деменцией и их семьям» – это один из таких примеров. Во время его реализации накоплен большой опыт работы с определенной категорией людей, и он будет широко использоваться в дальнейшем.
 
Проект реализован при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального Правительства Германии.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Подопечному одного из волонтеров Красного Креста далеко за 80. К почтенному возрасту мужчина подошел, как говорится, на своих ногах. Но на лицо все признаки угасания...
 
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