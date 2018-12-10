Дорогие продукты, плач ипэшников, папы-мамы первых лиц и не те подарки в детдома - все за вчера

Доброе утро!

Сегодня туман , на неделе — мокрый снег , к выходным — морозы. И снова все по кругу. Вот такая у нас зима, ребята. Подвесьте нас что ли, как летучих мышей , в мешочки поспать до весны?.. В такую погоду даже мед, лимон и малиновое варенье, говорят, не помогают не заболеть … Но мы не жалуемся! Хоть иногда и есть, на что (иногда даже аж в ООН! )





Например, скажите, вы тоже замечаете, что все дорожает? Как ни зайдешь в магазин, обязательно отметишь, что сумма в чеке все больше и больше, хотя набор продуктов тот же. Да-да, именно продукты портят всю картину по инфляции — дорожают быстрее всего . Как выживают люди за чертой бедности , страшно даже представить. А появится у нас очередной сетевой гипермаркет, еще больше будем тратить — в Leroy Merlin столько всяких нужных строительных штук и милых «ништяков» для дома ! Но главное, каждый магазин ритейлера — это 350−400 новых рабочих мест. А то работы и денег, увы, не всем хватает. Вот, например, расскажем, как 34-летняя многодетная мать из Смолевичского района искала работу экономистом (спойлер: пока не нашла), или как сотрудников минского предприятия переводят на неполный (мягко говоря!) рабочий день . А кто-то, знаете ли, в то же время выбирает между карьерой в Instagram и службой в полиции . Каждому свое, но хорошо жить хочется всем.

«У меня терпения много, а у народа нет», — говорил вчера «главный ипэшник страны» Анатолий Шумченко на итоговом в этом году форуме предпринимателей. Хотите, расскажем, как ИП анализировали результаты работы в этом году и оценили свои перспективы на предстоящий год ? Они по-прежнему требуют упростить условия работы, однако, по их словам, власти пока не принимают никаких мер. Предприниматели намерены добиваться встречи с президентом, а пока жалуются на «неновогоднее» настроение (да что они — даже новогодняя елка в центре Полоцка как-то очень «подустала» !).

Такое же оно, наверное, у тунеядцев: за них взялись очень серьезно… и, в придачу ко всему остальному, еще и лишили господдержки при строительстве жилья. А кому-то ее, наоборот, увеличили .

Мы продолжаем следить за громким судом по делу о закупках топлива для Минобороны. Один из фигурантов на процессе заявил о давлении : «Почему пошел на поводу у следствия? Опасался за жену и ребенка. Мне говорили, если не дам нужных показаний, нас с женой арестуют, ребенка отправят в детский дом. Я был полностью морально раздавлен в СИЗО… Все, что я говорил на следствии, является фантазией на тему „Сказки венского леса“». Ну, да, бывает.

Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года». Там и Путин, и Хашогги, и Меган Маркл, и многие другие. Подробнее — здесь . А мы пока вспомним людей из прошлого. Машеров, Слюньков, Шушкевич… Все же знают этих бывших руководителей Беларуси? Для кого-то они были могущественными чиновниками, от решений или даже хорошего настроения которых зависели судьбы тысяч людей. А для родителей это маленькие дети, их счастье и радость. Когда-то мы уже рассказывали о детях руководителей Беларуси и «первых леди» . Теперь в центре внимания — папы и мамы первых лиц .

Скоро Новый год, а это значит, что белорусских сирот снова засыплет тоннами шоколадных конфет от «дарителей-благотворителей». Знакомый нашего эксперта Натальи Поспеловой директор школы-интерната как-то посчитал, что его воспитанникам на Новый год перепало по 22 сладких подарка, каждый из которых был в пределах полутора килограммов! Вы думаете, этим детям это надо? Вот здесь Наталья попробует вам объяснить , какой должна быть благотворительность перед Новым годом и не только.

А мы — и не только — уже начинаем подводить итоги уходящего года. Обязательно посмотрите первую часть лучших на наш взгляд фото Reuters 2018 — это просто потрясающие снимки !





Так, а что у нас в спорте? В словенской Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Вот здесь расскажем о самых самых интересных эпизодах первого этапа, покажем Бьорндалена в новой для него роли, умилимся галантности Фуркада и познакомимся с новыми лидерами сезона. 13 декабря женщины побегут спринт в Хохфильцене — и мы, конечно, будем болеть за нашу Кривко!

Хоккеисты наши оставили смешанные чувства. Минское «Динамо» в последнем перед международной паузой матче проиграло дома «Витязю» (ну так уже не «прет» парням в этом сезоне!), зато парни из молодежной сборной Беларуси крупно победили Францию на молодежном чемпионате мира . Да-да, это те самые герои, которые в воскресенье совершили невероятный камбэк со счета 0:3 в поединке с норвежцами — и порвали их таки 5:3! Удачи, парни!

Во Франции тем временем ситуация с протестами «желтых жилетов» , похоже, накалилась до предела — и президент Макрон был вынужден обратиться к нации . Он объявил чрезвычайное положение в экономике и социальной политике страны и обещал повысить минимальную зарплату, а также сократить некоторые налоги. Пошел на уступки, короче. Это, кстати, может обойтись казне Франции в 10 млрд евро! «Я понимаю возмущение семей, которые работают весь день, и им не хватает на жизнь, гнев матери, которая не может обеспечить все нужды своих детей». Но, по мнению Макрона, «никакой гнев не оправдывает нападения на полицейских и других людей».





А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по «брекситу» (нет-нет, нен навсегда). Что произошло — объясним здесь . Кстати, актер Энди Серкис (ну, Голлум из «Властелина колец»!) записал пародию на Мэй. Это очень смешно, посмотрите !

Все новости понедельника, 10 декабря

Кстати. Напоминаем, что наш GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. И вот первая история: Екатерина и Александр Мишурные из Заславля вместе похудели на 27 килограммов ! Очень мотивирует! А чего добились вы? Пока вспоминаете, посмотрите на нашу картинку дня и поищите там снеговика .

Ваша редакция

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