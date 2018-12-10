Дорогие продукты, плач ипэшников, папы-мамы первых лиц и не те подарки в детдома - все за вчера

Такое же оно, наверное, у тунеядцев: за них взялись очень серьезно… и, в придачу ко всему остальному, еще и лишили господдержки при строительстве жилья. А кому-то ее, наоборот, увеличили.
Мы продолжаем следить за громким судом по делу о закупках топлива для Минобороны. Один из фигурантов на процессе заявил о давлении: «Почему пошел на поводу у следствия? Опасался за жену и ребенка. Мне говорили, если не дам нужных показаний, нас с женой арестуют, ребенка отправят в детский дом. Я был полностью морально раздавлен в СИЗО… Все, что я говорил на следствии, является фантазией на тему „Сказки венского леса“». Ну, да, бывает.
Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года». Там и Путин, и Хашогги, и Меган Маркл, и многие другие. Подробнее — здесь. А мы пока вспомним людей из прошлого. Машеров, Слюньков, Шушкевич… Все же знают этих бывших руководителей Беларуси? Для кого-то они были могущественными чиновниками, от решений или даже хорошего настроения которых зависели судьбы тысяч людей. А для родителей это маленькие дети, их счастье и радость. Когда-то мы уже рассказывали о детях руководителей Беларуси и «первых леди». Теперь в центре внимания — папы и мамы первых лиц.
Скоро Новый год, а это значит, что белорусских сирот снова засыплет тоннами шоколадных конфет от «дарителей-благотворителей». Знакомый нашего эксперта Натальи Поспеловой директор школы-интерната как-то посчитал, что его воспитанникам на Новый год перепало по 22 сладких подарка, каждый из которых был в пределах полутора килограммов! Вы думаете, этим детям это надо? Вот здесь Наталья попробует вам объяснить, какой должна быть благотворительность перед Новым годом и не только.
А мы — и не только — уже начинаем подводить итоги уходящего года. Обязательно посмотрите первую часть лучших на наш взгляд фото Reuters 2018 — это просто потрясающие снимки!
Так, а что у нас в спорте? В словенской Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Вот здесь расскажем о самых самых интересных эпизодах первого этапа, покажем Бьорндалена в новой для него роли, умилимся галантности Фуркада и познакомимся с новыми лидерами сезона. 13 декабря женщины побегут спринт в Хохфильцене — и мы, конечно, будем болеть за нашу Кривко!
Во Франции тем временем ситуация с протестами «желтых жилетов», похоже, накалилась до предела — и президент Макрон был вынужден обратиться к нации. Он объявил чрезвычайное положение в экономике и социальной политике страны и обещал повысить минимальную зарплату, а также сократить некоторые налоги. Пошел на уступки, короче. Это, кстати, может обойтись казне Франции в 10 млрд евро! «Я понимаю возмущение семей, которые работают весь день, и им не хватает на жизнь, гнев матери, которая не может обеспечить все нужды своих детей». Но, по мнению Макрона, «никакой гнев не оправдывает нападения на полицейских и других людей».