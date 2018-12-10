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Дорогие продукты, плач ипэшников, папы-мамы первых лиц и не те подарки в детдома - все за вчера

11.12.2018 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Сегодня туман, на неделе — мокрый снег, к выходным — морозы. И снова все по кругу. Вот такая у нас зима, ребята. Подвесьте нас что ли, как летучих мышей, в мешочки поспать до весны?.. В такую погоду даже мед, лимон и малиновое варенье, говорят, не помогают не заболеть… Но мы не жалуемся! Хоть иногда и есть, на что (иногда даже аж в ООН!)


Например, скажите, вы тоже замечаете, что все дорожает? Как ни зайдешь в магазин, обязательно отметишь, что сумма в чеке все больше и больше, хотя набор продуктов тот же. Да-да, именно продукты портят всю картину по инфляции — дорожают быстрее всего. Как выживают люди за чертой бедности, страшно даже представить. А появится у нас очередной сетевой гипермаркет, еще больше будем тратить — в Leroy Merlin столько всяких нужных строительных штук и милых «ништяков» для дома! Но главное, каждый магазин ритейлера — это 350−400 новых рабочих мест. А то работы и денег, увы, не всем хватает. Вот, например, расскажем, как 34-летняя многодетная мать из Смолевичского района искала работу экономистом (спойлер: пока не нашла), или как сотрудников минского предприятия переводят на неполный (мягко говоря!) рабочий день. А кто-то, знаете ли, в то же время выбирает между карьерой в Instagram и службой в полиции. Каждому свое, но хорошо жить хочется всем.

«У меня терпения много, а у народа нет», — говорил вчера «главный ипэшник страны» Анатолий Шумченко на итоговом в этом году форуме предпринимателей. Хотите, расскажем, как ИП анализировали результаты работы в этом году и оценили свои перспективы на предстоящий год? Они по-прежнему требуют упростить условия работы, однако, по их словам, власти пока не принимают никаких мер. Предприниматели намерены добиваться встречи с президентом, а пока жалуются на «неновогоднее» настроение (да что они — даже новогодняя елка в центре Полоцка как-то очень «подустала»!).

Такое же оно, наверное, у тунеядцев: за них взялись очень серьезно… и, в придачу ко всему остальному, еще и лишили господдержки при строительстве жилья. А кому-то ее, наоборот, увеличили.

Мы продолжаем следить за громким судом по делу о закупках топлива для Минобороны. Один из фигурантов на процессе заявил о давлении: «Почему пошел на поводу у следствия? Опасался за жену и ребенка. Мне говорили, если не дам нужных показаний, нас с женой арестуют, ребенка отправят в детский дом. Я был полностью морально раздавлен в СИЗО… Все, что я говорил на следствии, является фантазией на тему „Сказки венского леса“». Ну, да, бывает.

Журнал Time опубликовал шорт-лист премии «Человек года». Там и Путин, и Хашогги, и Меган Маркл, и многие другие. Подробнее — здесь. А мы пока вспомним людей из прошлого. Машеров, Слюньков, Шушкевич… Все же знают этих бывших руководителей Беларуси? Для кого-то они были могущественными чиновниками, от решений или даже хорошего настроения которых зависели судьбы тысяч людей. А для родителей это маленькие дети, их счастье и радость. Когда-то мы уже рассказывали о детях руководителей Беларуси и «первых леди». Теперь в центре внимания — папы и мамы первых лиц.

Скоро Новый год, а это значит, что белорусских сирот снова засыплет тоннами шоколадных конфет от «дарителей-благотворителей». Знакомый нашего эксперта Натальи Поспеловой директор школы-интерната как-то посчитал, что его воспитанникам на Новый год перепало по 22 сладких подарка, каждый из которых был в пределах полутора килограммов! Вы думаете, этим детям это надо? Вот здесь Наталья попробует вам объяснить, какой должна быть благотворительность перед Новым годом и не только.

А мы — и не только — уже начинаем подводить итоги уходящего года. Обязательно посмотрите первую часть лучших на наш взгляд фото Reuters 2018 — это просто потрясающие снимки!


Так, а что у нас в спорте? В словенской Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Вот здесь расскажем о самых самых интересных эпизодах первого этапа, покажем Бьорндалена в новой для него роли, умилимся галантности Фуркада и познакомимся с новыми лидерами сезона. 13 декабря женщины побегут спринт в Хохфильцене — и мы, конечно, будем болеть за нашу Кривко!

Хоккеисты наши оставили смешанные чувства. Минское «Динамо» в последнем перед международной паузой матче проиграло дома «Витязю» (ну так уже не «прет» парням в этом сезоне!), зато парни из молодежной сборной Беларуси крупно победили Францию на молодежном чемпионате мира. Да-да, это те самые герои, которые в воскресенье совершили невероятный камбэк со счета 0:3 в поединке с норвежцами — и порвали их таки 5:3! Удачи, парни!

Во Франции тем временем ситуация с протестами «желтых жилетов», похоже, накалилась до предела — и президент Макрон был вынужден обратиться к нации. Он объявил чрезвычайное положение в экономике и социальной политике страны и обещал повысить минимальную зарплату, а также сократить некоторые налоги. Пошел на уступки, короче. Это, кстати, может обойтись казне Франции в 10 млрд евро! «Я понимаю возмущение семей, которые работают весь день, и им не хватает на жизнь, гнев матери, которая не может обеспечить все нужды своих детей». Но, по мнению Макрона, «никакой гнев не оправдывает нападения на полицейских и других людей».


А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по «брекситу» (нет-нет, нен навсегда). Что произошло — объясним здесь. Кстати, актер Энди Серкис (ну, Голлум из «Властелина колец»!) записал пародию на Мэй. Это очень смешно, посмотрите!

Все новости понедельника, 10 декабря

Кстати. Напоминаем, что наш GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после», где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. И вот первая история: Екатерина и Александр Мишурные из Заславля вместе похудели на 27 килограммов! Очень мотивирует! А чего добились вы? Пока вспоминаете, посмотрите на нашу картинку дня и поищите там снеговика.

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Доброе утро! Сегодня туман, на неделе - мокрый снег, к выходным - морозы. И снова все по кругу. Вот такая у нас зима, ребята. Подвесьте нас что ли, как летучих мышей, в...
 
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