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В Кобрине капитан погранзаставы с оркестром встречал из роддома жену с ребенком

11.12.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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10 декабря, пациенты и работники Кобринского роддома стали свидетелями необычной церемонии выписки. Начальник погранзаставы «Дивин» капитан Вадим Бузука под звуки оркестра встречал свою супругу с новорожденной дочкой, сообщает Kobrincity.

Видео: Kobrincity

Оказывается, такие встречи «молодого семейного пополнения» у пинских пограничников — это традиция. Жены командиров подразделений пограничного отряда традиционно покидают стены роддомов именно так, сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В семье Бузук новорожденная девочка появилась на свет 4 декабря. С именем для дочери супруги пока еще не определились.


 
 
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