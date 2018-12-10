В Кобрине капитан погранзаставы с оркестром встречал из роддома жену с ребенком

10 декабря, пациенты и работники Кобринского роддома стали свидетелями необычной церемонии выписки. Начальник погранзаставы «Дивин» капитан Вадим Бузука под звуки оркестра встречал свою супругу с новорожденной дочкой, сообщает Kobrincity.

Видео: Kobrincity

Оказывается, такие встречи «молодого семейного пополнения» у пинских пограничников — это традиция. Жены командиров подразделений пограничного отряда традиционно покидают стены роддомов именно так, сообщил официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В семье Бузук новорожденная девочка появилась на свет 4 декабря. С именем для дочери супруги пока еще не определились.



