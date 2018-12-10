Пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси 11-14 декабря

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11 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пресс-тур российских журналистов начинается сегодня в Беларуси со знакомства с Полоцком и Новополоцком в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Пресс-тур проходит 11-14 декабря. Его участники - около 100 человек, представители российских региональных, федеральных и союзных СМИ, эксперты и блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Брянска, Белгорода, Тулы, Смоленска, Пскова, Воронежа, Архангельска, Мурманска, Калининграда и других регионов России.

Сегодня в Полоцке участники пресс-тура посетят Софийский собор, Спасо-Евфросиниевский монастырь, Полоцкий государственный университет и местное молочное предприятие. В Новополоцке запланировано знакомство с ОАО "Нафтан", СООО "ЛЛК-Нафтан", музеем истории и культуры города.

Программа следующих дней в Минске и Минской области не менее насыщенная. 12 декабря журналисты посетят Минский завод колесных тягачей, объекты холдинга "Амкодор", ЗАО "Штадлер Минск", Центр экологического туризма в Станьково ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", а на следующий день увидят МКСК "Минск-Арена", проведут встречу с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком и директором фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгием Катулиным, ознакомятся с производством на Минском молочном заводе №1 и посетят Парк высоких технологий.-0-