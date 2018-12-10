Медкомиссия в Бресте обсудила историю женщины, которая провела в очереди в травмпункт 9 часов

После истории жительницы Бреста Елены Квитко, которая 9 часов провела в очереди в травмпункт после гололедной травмы , в Бресте состоялось заседание городской медкомиссии, сообщает «Брестская газета».



Приемное отделение Брестской областной больницы. Фото использовано в качестве иллюстрации

«После статьи была создана городская комиссия, и меня туда пригласили. Мы очень дружелюбно и конструктивно поговорили. Прояснили многие моменты. А вчера узнала о заседании облисполкома по вопросам оказания медицинской помощи. Считаю, что это результат работы комиссии», — рассказала Елена Квитко.

Кроме того, вопрос оказания своевременной медпомощи обсуждался на аппаратном совещании у председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса. Губернатор указал на недопустимость повторения фактов, которые имели место в недавнюю гололедицу, сообщает облисполком. Речь идет о том, что травмированные люди жаловались на отсутствие возможности получить своевременную помощь в медицинских учреждениях по месту жительства.

«Сегодня у нас есть возможность оказать в поликлиниках первую помощь людям при травмировании, — сказал председатель облисполкома. — Такого быть не должно, чтобы людей отправляли только в одну конкретную больницу, где они вынуждены ожидать в многочасовых очередях».

О том, куда и к каким специалистам обращаться, о готовности учреждений Бреста к оказанию своевременной и качественной медицинской помощи в случае получения травмы рассказал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.

«Травмпункт при больнице скорой медицинской помощи работает круглосуточно. По сложившейся практике бригады скорой медицинской помощи доставляют сюда получивших травму людей по понедельникам, средам, пятницам, субботам. В остальные дни — в травмпункт центральной городской больницы. Вместе с тем — и это важно знать в случаях особых ситуаций, вызванных массовым травматизмом, — каждый пациент имеет возможность и право обратиться в поликлинику по месту жительства, где ему будет оказана помощь травматологом, хирургом или иным специалистом», — подчеркнул главврач.

Он уточнил: 3 декабря поликлиники Бреста также оказывали помощь травмированным в результате гололеда — в течение дня ими было принято 102 человека. Сергей Кляус разъяснил, что по результатам травмы, при наличии показаний для стационара, санитарным транспортом пациент из поликлиники доставляется в профильное учреждение. Он заверил, что медицинские учреждения города готовы к оказанию своевременной и квалифицированной помощи травмированным пациентам.

Напомним, во время сильного гололеда 3 декабря брестчанка Елена Квитко поскользнулась на выходе из подъезда и упала. Приехав на работу, женщина поняла, что не может поднять руку, и решила ехать в травмпункт.

«Сначала я поехала в свою поликлинику. По наивности думала, что попаду к своему хирургу, рентгенологу, спокойно сделаю все и пойду. Все объяснила, попросила только рентген. Мне сказали: нет, у нас есть приказ то ли Минздрава, то ли горздрава… свежая травма — только в травмпункт. Мол, у них нет гипсовых материалов, ничего не выдается…» — рассказывала Елена Квитко.

В травмпункт больницы скорой помощи она попала около 10 утра. По ее словам, на тот момент в очереди уже было человек 80. Из травмпункта она вышла в 7 вечера, не пойдя второй раз к травматологу. Снимок показал, что Елена отделалась ушибами и ссадинами руки. Если бы на рентгене выявилось что-то серьезное, пришлось бы сидеть еще дольше.