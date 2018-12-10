

Беларусь принимает участие в реализации международного образовательного проекта «Самый большой урок в мире», который направлен на ознакомление подрастающего поколения с Целями устойчивого развития.

Дети могут узнать про самые простые шаги, которые помогут сделать нашу планету чище, города – устойчивее, а людей – более понимающими и толерантными.

Первыми в нашем районе проектом заинтересовались в Столинском аграрно-экономическом колледже.

– На информационных часах обсуждались 17 общемировых целей: ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья, борьба с изменением климата, стимулирование экономического роста и обеспечение качественного образования для детей всей планеты, обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства и др., – рассказывает методист Анна Николаевна Кулага. – В ходе уроков говорили не только о целях устойчивого развития, но и оценивали текущую ситуацию по ним в мире и Республике Беларусь в частности. Участники проекта рассмотрели перспективы и основные пути достижения целей в нашей стране.

Преподаватель Наталья Константиновна Сень провела один из уроков проекта, в рамках которого была организована благотворительная акция. Ребят очень заинтересовало данное мероприятие и они с радостью принимали в нем участие. Подключились к акции преподаватели и учащиеся других групп. Ими были закуплены витамины, фрукты, сладости, соки, а также продуктовые наборы для приготовления вкусных тортиков.

28 ноября Анна Кулага, Наталья Сень, Геннадий Тропец и учащиеся группы Л-1 колледжа посетили социально-педагогический центр Столинского района, чтобы порадовать всей этой вкуснятиной ребятишек.

Дети с радостью получили угощения. Для учащихся колледжа это стало еще одним жизненным уроком – уроком доброты, внимания и милосердия.

После для гостей прошла небольшая экскурсия по центру, в процессе которой они познакомились с условиями проживания детей, организации досуга и т. д. Уходя, они обещали, что еще не раз посетят центр с новыми идеями, задумами или просто, чтобы уделить внимание деткам.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

Фото автора

Справочно:

Проект «Самый большой урок в мире» разработан некоммерческой организацией «Project Everyone» в партнерстве с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и проводится с привлечением общественных организаций, частного бизнеса и лидером мнений. К проекту уже присоединилось более 130 стран мира, а миллионы детей узнали о Целях устойчивого развития.

Инициатива проведения «Самого большого урока в мире» поддержана Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.

«Самый большой урок в мире» позволяет объединить многих детей и молодежь, где бы они ни находились.