Служба спасения 101. Это мое призвание



Старшина внутренней службы Вячеслав Павлович Курган работает водителем в Столинском отделе по чрезвычайным ситуациям – ПАСП № 16, что в Федорах – со дня образования поста. За это время многое повидал, но утверждает, что любит свою работу и не представляет себя в другом качестве.

Вячеслав родился в многодетной семье в г. Пинске, но родители решили вернуться на свою малую родину, ибо они родом из деревни Нечатово. Так Вячеслав оказался на Столинщине. После окончания Федорской средней школы прошел обучение в ДОСААФ, потом – служба в армии. По возвращению работал некоторое время водителем в местном колхозе.

Осенью 1995 года в Федорах создавался пост военизированной пожарной службы. Одним из первых устроился туда на работу водителем Вячеслав Курган. Он отмечает, что в коллективе сложились очень хорошие взаимоотношения. Все молодые, после службы в армии, примерно одного возраста, поэтому были общие интересы и цели.

— У нас отличный коллектив, – рассказывает Вячеслав Курган. – Сплоченный, организованный. Один за одного мы стоим горой. Каждый знает, что если что-то случится, коллеги выручат. Это очень важно в нашей работе. Мы должны быть уверены, что тебя не оставят, а будут рядом до последнего.

Не раз и в огонь, и в воду друг за другом шли бывший начальник поста Юрий Михайлович Горошко, нынешний – Олег Михайлович Ромашко, командир отделения Александр Адамович Мельникович, водители Валерий Степанович Туцкий и Михаил Александрович Курган, а также Вячеслав Курган.

Вячеслав отмечает, что до сих пор помнит первый пожар, который пришлось тушить. Горела квартира на втором этаже. Техника на то время была старой. Тушить приходилось, стоя на лестнице. Это значит, что “досталось” и соседям, которые жили на первом этаже. Их попросту залили водой.

– Очень тяжело, если горит квартира в многоэтажке, – делится Вячеслав. – Психологически тяжело, если сообщение пришло с самого утра. Ты морально готовишься к тому, что в квартире (доме) скорее всего были люди. И их уже не спасти… В живых никого не осталось… Но теперь, когда мы имеем современную технику и материально-техническое обеспечение, намного упростилась наша работа. Наличие дыхательных аппаратов АСВ, спецодежды позволяет нам заходить в горящее помещение, расчищая себе путь напором воды.

Не страшно ли оказаться в эпицентре чрезвычайного происшествия? Вячеслав Павлович утверждает, что нет. Опасения возникают в том случае, если во время пожара потерял из виду коллегу. А в остальном, если кто-то оказался в беде, то пожарные-спасатели спешат на помощь, какой бы сложной не оказалась ситуация.

Бывало разное. Приходилось спасать людей во время пожаров, отправляться на поиски потерявшихся грибников, вытаскивать животных (в частности, лошадь) из колодца. Очень тяжело тушить торфяники. Лесные пожары тоже довольно проблематичны.

Огнеборцы ПАСП №.16 готовы прийти на помощь жителям порядка 30 населенных пунктов. И это не только наш район. Им благодарны и жители Пинского района. Никто не застрахован от различных происшествий, но чтобы избежать неприятностей, Вячеслав Курган обращается к читателям “районки” с просьбой не игнорировать правила пожарной безопасности.

Для каждого спасателя важно, чтобы дома его всегда ждали со службы, поддерживали и относились с пониманием к издержкам профессии. У Вячеслава Павловича есть свой надежный тыл. Будущую жену Тамару Григорьевну встретил, когда она приезжала в гости к бабушке. Работает она начальником почтового отделения в д. Колодное. Дочь Ирина закончила Пинский педагогический колледж, работала воспитателем в одном из детских садов г. Пинска, вышла замуж. А совсем недавно родила доченьку. Сын Кирилл учится в 9 классе Федорской средней школы. Увлекается компьютерной техникой.

У Курганов большой сад. Тамара увлекается цветоводством, а Вячеслава привлекают техника и ковка железных изделий.

За время своей профессиональной деятельности Вячеслав Курган имеет награды – юбилейную медаль “15 гадоў органам і падраздзяленням, падначаленным МНС” (2014 г.), нагрудный знак Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь “Отличник” (2017 г.), а в нынешнем году Указом Президента Республики Беларусь № 205 награжден медалью “За безупречную службу третьей степени”.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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