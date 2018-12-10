Каждый способен творить добро

В отделении дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения прошло мероприятие под названием «Твори добро», приуроченное ко Дню инвалидов.

Это был настоящий день добра, теплоты, понимания и поддержки! В актовом зале собрались более 50 человек с ограниченными возможностями, для которых очень важны живое общение и добрые слова ободрения и поддержки. У сильных духом, целеустремлённых, умеющих добиваться успеха людей можно только поучиться мужеству и терпению! Как искренне радуются они каждому дню, как благодарно принимают внимание и насколько готовы оказать помощь другим!

В День инвалидов высказать посетителям отделения добрые слова и порадовать концертной программой пришли артисты районного Центра культуры и народного творчества Наталья и София Потянковские, Ольга Мороз, Диана Гридюшко, Арбузик и Мандаринка, в роли которых выступали Николай Зернов и Екатерина Ворона.

Звучали задорные песни, весёлые шутки, проходили забавные игры. Гости встречи преподнесли подарки людям с ограниченными возможностями от себя и жителей города, собранные во время акции «Подарок близкому».

Участие в мероприятии приняли и «соседи» — сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Они показали номер «Цыгане» с танцами, гаданием и «живым» медведем.

Свои достижения продемонстрировали посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов: номер с ложками — ансамбль «Забава», басню рассказал Андрей Кураш.

Людям с ограниченными возможностями очень важны искреннее участие и внимание. Их глаза горели, на лицах сияли улыбки, звучали смех и слова благодарности за общение и совместно проведённое время.

Закончилось мероприятие семейной песней и чаепитием с угощением.

Лариса ЗАЙЦЕВА.