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Каждый способен творить добро

11.12.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Каждый способен творить добро

В отделении дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения прошло мероприятие под названием «Твори добро», приуроченное ко Дню инвалидов. 

Это был настоящий день добра, теплоты, понимания и поддержки! В актовом зале собрались более 50 человек с ограниченными возможностями, для которых очень важны живое общение и добрые слова ободрения и поддержки. У сильных духом, целеустремлённых, умеющих добиваться успеха людей можно только поучиться мужеству и терпению! Как искренне радуются они каждому дню, как благодарно принимают внимание и насколько готовы оказать помощь другим!
В День инвалидов высказать посетителям отделения добрые слова и порадовать концертной программой пришли артисты районного Центра культуры и народного творчества Наталья и София Потянковские, Ольга Мороз, Диана Гридюшко, Арбузик и Мандаринка, в роли которых выступали Николай Зернов и Екатерина Ворона.
Звучали задорные песни, весёлые шутки, проходили забавные игры. Гости встречи преподнесли подарки людям с ограниченными возможностями от себя и жителей города, собранные во время акции «Подарок близкому».
Участие в мероприятии приняли и «соседи» — сотрудники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Они показали номер «Цыгане» с танцами, гаданием и «живым» медведем.
Свои достижения продемонстрировали посещающие отделение дневного пребывания для инвалидов: номер с ложками — ансамбль «Забава», басню рассказал Андрей Кураш.
Людям с ограниченными возможностями очень важны искреннее участие и внимание. Их глаза горели, на лицах сияли улыбки, звучали смех и слова благодарности за общение и совместно проведённое время.
Закончилось мероприятие семейной песней и чаепитием с угощением.
Лариса ЗАЙЦЕВА.

 
 
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