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Каждый способен творить добро
11.12.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В отделении дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения прошло мероприятие под названием «Твори добро», приуроченное ко Дню инвалидов.
Это был настоящий день добра, теплоты, понимания и поддержки! В актовом зале собрались более 50 человек с ограниченными возможностями, для которых очень важны живое общение и добрые слова ободрения и поддержки. У сильных духом, целеустремлённых, умеющих добиваться успеха людей можно только поучиться мужеству и терпению! Как искренне радуются они каждому дню, как благодарно принимают внимание и насколько готовы оказать помощь другим!
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> В отделении дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения прошло мероприятие под названием «Твори добро»,...
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