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Люди Сморгонщины: Ирина Янчукович
11.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
12 декабря – День образования финансовых и тыловых подразделений ОВД.
Кажется, недавно Ирина Янчукович устроилась на должность главного бухгалтера в финансовую часть райотдела милиции, а уже прошло больше восьми лет, как она тут работает. Теперь и подразделение называется по-другому – бухгалтерия, также, как в гражданских учреждениях, только здесь своя специфика. К этой специфике Ирина Николаевна привыкала целый год, ведь раньше она работала в налоговой службе, а когда-то свою трудовую деятельность начинала бухгалтером.
Райотдел милиции - структура военизированная, где надо подчиняться уставу. Это касается не только сотрудников в погонах, но и гражданского персонала, поэтому вести себя надо надлежащим образом, четко выполнять распоряжения вышестоящего руководства. Поскольку Сморгонский РОВД достаточно большой, то и у финансистов очень много работы. Выполнять ее Ирине Янчукович помогает ведущий бухгалтер Галина Шавлюк. Она работает тут три года, перешла в милицию из отдела образования райисполкома.
Бухгалтерия РОВД взаимодействует с группой кадров, тылового обеспечения, с каждым руководителем милицейского подразделения, за которым закреплены материальные ценности. Одним словом, со всеми службами райотдела милиции.
Ирина Николаевна считает, что оценить работу бухгалтерии очень просто: если о ней не говорят, её не замечают, тогда всё хорошо – своевременно выплачивается зарплата, ремонтируется автотранспорт и т. д. Когда же слово “бухгалтерия” часто упоминается в трудовом коллективе, значит, в ее деятельности что-то не так…
Главный бухгалтер Ирина Ячукович является ещё и председателем первичной профсоюзной организации, поскольку в РОВД 26 вольнонаёмных работников. Приходится организовывать разные мероприятия, экскурсионные поездки, подарки к Новому году.
Юрий ЯНУШКЕВИЧ.
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12 декабря – День образования финансовых и тыловых подразделений ОВД.
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