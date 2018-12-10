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Люди Сморгонщины: Ирина Янчукович

11.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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12 декабря – День образования финансовых и тыловых подразделений ОВД.

Люди Сморгонщины: Ирина Янчукович

Кажется, недавно Ирина Янчукович устроилась на должность главного бухгалтера в финансовую часть райотдела милиции, а уже прошло больше восьми лет, как она тут работает. Теперь и подразделение называется по-другому – бухгалтерия, также, как в гражданских учреждениях, только здесь своя специфика. К этой специфике Ирина Николаевна привыкала целый год, ведь раньше она работала в налоговой службе, а когда-то свою трудовую деятельность начинала бухгалтером.

“Мне пришлось вспоминать то, что я давно забыла, - говорит Ирина Янчукович. - Пришлось учиться заново, по крохам восстанавливать в своей памяти бухгалтерское дело. Не обошлось без посторонней поддержки. Мне помогла освоиться на новом месте бывший главный бухгалтер финчасти РОВД Регина Александровна Бохан, которая отработала здесь 20 лет и ушла на заслуженный отдых”.

Райотдел милиции - структура военизированная, где надо подчиняться уставу. Это касается не только сотрудников в погонах, но и гражданского персонала, поэтому вести себя надо надлежащим образом, четко выполнять распоряжения вышестоящего руководства. Поскольку Сморгонский РОВД достаточно большой, то и  у финансистов очень много работы. Выполнять ее Ирине Янчукович помогает ведущий бухгалтер Галина Шавлюк. Она работает тут три года, перешла в милицию из отдела образования райисполкома.

“Справляемся, - улыбается главный бухгалтер Ирина Янчукович. - Галина Павловна – опытный специалист, знающий свое дело.  Поднапрячься приходится  только, когда наступает отчетный бухгалтерский период”.  

Бухгалтерия РОВД взаимодействует с группой кадров, тылового обеспечения, с каждым руководителем милицейского подразделения, за которым закреплены материальные ценности. Одним словом, со всеми службами райотдела милиции.

Ирина Николаевна считает, что оценить работу бухгалтерии очень просто: если о ней не говорят, её не замечают, тогда всё хорошо – своевременно выплачивается зарплата, ремонтируется автотранспорт и т. д. Когда же слово “бухгалтерия” часто упоминается в трудовом коллективе, значит, в ее деятельности что-то не так…

Главный бухгалтер Ирина Ячукович является ещё и председателем первичной профсоюзной организации, поскольку в РОВД 26 вольнонаёмных работников. Приходится организовывать разные мероприятия, экскурсионные поездки, подарки к Новому году.

“Хоть и трудно, но мне нравится то, что я делаю, - подытожила свой рассказ Ирина Николаевна, - поэтому утром иду с удовольствием на работу, где я нужна, где от меня зависит многое”.

Юрий ЯНУШКЕВИЧ.

Фото автора. 

 
 
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12 декабря – День образования финансовых и тыловых подразделений ОВД.
 
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