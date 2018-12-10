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Родители утверждают, что на утренниках не разрешают вручать подарки. Администрация: запрета нет

11.12.2018 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Родители рассказывают: в школах и садах Октябрьского района Минска запрещают дарить новогодние подарки детям. «Мы их уже купили, но недавно пришлось забрать: такое вот указание поступило», — рассказывает мама первоклассника Анна. В управлении по образованию уверяют, что никакого запрета нет и не было: «Наоборот, мы поддерживаем инициативу родителей».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Анна* (имя изменено по просьбе героини. — Прим. TUT.BY) — мама двоих детей. Старший ребенок — первоклассник 71-й школы на улице Корженевского, младший посещает одно из дошкольных детских учреждений Октябрьского района Минска.

В обоих учебных учреждениях, рассказывает Анна, родителям запретили дарить подарки, купленные для того, чтобы их во время новогоднего мероприятия вручил Дед Мороз.

— О том, что в этом году вручать подарки запрещено, причем категорически, сообщил родительский комитет. Родительскому комитету — преподаватель. Преподавателю — администрация. Сказали, что такое «правило» действует во всем Октябрьском районе Минска.

К моменту, когда об этом стало известно, родительский комитет уже успел собрать деньги и купить подарки. Недавно их пришлось забрать домой.

— Вчера муж повел ребенка в школу и забрал коробку со сладостями. «Как-нибудь дома подарите», — посоветовали нам. Но почему вдруг стало нельзя дарить сладости детям? На этот вопрос нам никто не дал ответа. У ребенка будет утренник, где все будут петь, танцевать и ждать, что их поздравит Дед Мороз. Мне кажется, это нормальная практика. Все же Новый год — один из самых важных праздников для ребенка в таком возрасте.


​​​​Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Заведующая детским садом, куда ходит младший ребенок, продолжает Анна, тоже попросила не покупать никаких подарков, «потому что это запрещено».

— Вместо них Дед Мороз на утреннике вручит детям апельсин и вафельку, упакованные в пакетик. Родителям нужно купить только этот пакетик.

О ситуации с запретом дарить новогодние подарки рассказывают и родители детей, которые учатся в школах № 97 и № 119.

Единственное, из-за чего могут запретить подарки, — это истекший срок годности

Наталья Пшеничная, начальник отдела воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по образованию администрации района, уверяет, что в Октябрьском районе запрета дарить новогодние подарки во время школьных праздничных мероприятий нет и не было.

— Мы поддерживаем родительские инициативы по проведению торжественных новогодних мероприятий, как общешкольных, так и классных. Если родительский актив хочет провести или поддержать такое мероприятие, пожалуйста. Запрета на вручение новогодних сладких подарков в учреждениях образования нет.

Также Наталья Пшеничная отметила, что школа или детский сад не может влиять на стоимость новогоднего подарка.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Если родители хотят подарить полтора килограмма конфет, а вместе с ними — хорошую книгу или раскраску — это их право. Мы никоим образом на это не влияем. Единственное, учитель может подсказать, какие произведения дети будут проходить и какая книга им может быть полезна. Но только чтобы сориентировать родителей, не более того.

Единственное, из-за чего администрация школы или детского сада может запретить вручать подарки, — это их истекший срок годности.

— Сегодня мы собираем заместителей директоров школ по воспитательной работе. Я еще раз акцентирую внимание на том, что запрета на новогодние подарки нет, — пообещала Наталья Пшеничная.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители рассказывают: в школах и садах Октябрьского района Минска запрещают дарить новогодние подарки детям. «Мы их уже купили, но недавно пришлось забрать: такое...
 
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