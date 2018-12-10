ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Минщина удивительная" приглашает познакомиться с достопримечательностями Клецкого района

11.12.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Первое упоминание о нем относится к 1127 году. В 1442 году город одним из первых получил Магдебургское право. С середины XVI века Клецк принадлежал Радзивиллам, которые много личных средств вкладывали в развитие его социальной инфраструктуры: благодаря им здесь появлялись школы, больницы и другие объекты. Некоторые из зданий сохранились до наших дней и стали памятниками архитектуры различных стилей. Один из них - клецкий госпиталь, построенный в 1909 году из красного камня. Все три корпуса объекта были одноэтажными и располагались в форме буквы "ш". Фасады были украшены декоративной пластикой, кладка выполнена в художественном стиле, особенно выделялись плинтуса лучковых оконных проемов с клинообразными перемычками, филенки, лопатки, карнизы. Главный корпус госпиталя был отреставрирован в 1995 году, сейчас там располагается жилищно-коммунальная организация. Стилистика архитектуры - модерн с элементами неоготики. К этому же архитектурному направлению относится здание бывшей иешивы - еврейской школы раввинов. Объект был построен на рубеже XIX-XX веков. Фасады прямоугольного одноэтажного здания украшены угловыми лопатками, карнизами, наличниками, главный вход выделен ризалитом с арочным проемом в стене. В этом небольшом одноэтажном здании в свое время ученики из Польши и других близлежащих стран изучали Тору и еврейскую этику, разбирали различные духовые аспекты жизни. Война пощадила здание школы. В послевоенные годы помещения использовалось в качестве районного дома культуры, какое-то время здесь располагался продуктовый магазин. Сейчас ведутся переговоры о возможности выкупа объекта еврейской общиной, чтобы сделать там музей и сохранить облик иешивы. Массивные, крепкие казарменные сооружения в стиле модерн построили несколько позже - в 1922-1924 годах - для защиты пограничной территории восточных окраин. Вскоре здесь были оборудованы отдельно стоящие помещения для офицеров, хозяйственные постройки вроде кухонь, ванных, прачечных, швейных мастерских и складов. Из всех объектов сохранилось в целости одно казарменное помещение, от второго остались лишь ворота и правое крыло. Интерес представляют и здания бывших костела и монастыря доминиканцев в стиле барокко, построенные в 1683 году. Костел имел вид вытянутого прямоугольника, двухэтажное каменное здание монастыря со сводами размещалось за ним. В 1832 году монастырь был упразднен, а храм - закрыт. Но спустя почти 20 лет по инициативе жены клецкого князя Леона Радзивилла Софьи доминиканский костел переделали под православную Свято-Воскресенскую церковь. В начале ХХ века храм горел, после войны был заброшен. После капитального ремонта церковь снова стала украшением города. Еще одна достопримечательность Клецка - Вознесенская церковь. Впервые она упоминается в 1626 году как униатская. В то время она находилась на значительном расстоянии от города: храм стоял при въезде в город со стороны Несвижа на возвышенности, которая в XVI веке называлась гора Горынь. В то время она вмещала до 1,5 тыс. человек и славилась иконой Богородицы, к которой собиралось много паломников. После упразднения униатской церкви Вознесенский храм был оставлен Радзивиллами без присмотра, позже на этом же месте построено новое здание церкви в ретроспективно-русском стиле. Сейчас это действующая Покровская православная церковь. Славится Клецк и мероприятиями. Так, ежегодно в марте здесь проводится республиканский фестиваль-конкурс фортепианной музыки "Музыкальные искорки". Раз в три года в городе организуют областной фестиваль хореографического искусства "Карагод сяброў" и областной праздник-конкурс детского творчества "Калыска талентаў". Среди промышленных предприятий одним из наиболее успешных является Клецкий филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", где производят широкий ассортимент цельномолочной продукции, а также масло коровье, сухое молоко, йогурт. Также в районе расположилось ОАО "Гамма вкуса", которое предлагает потребителю детскую продукцию, консервы, овощи гарнирные, пюре, соки, морсы, нектары. А государственное лесохозяйственное учреждение "Клецкий лесхоз" занимается заготовкой древесины, ее переработкой, реализацией на внутренний рынок и на экспорт. Для желающих поохотиться, порыбачить и просто приятно провести время в общении с природой построен охотничий домик. Он разместился на берегу живописного озера неподалеку от деревни Чаша. Во время проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Проект стартовал 23 октября. За это время журналисты посетили Березинский, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский районы.-
Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/minschina-udivitelnaja-priglashaet-poznakomitsja-s-dostoprimechatelnostjami-kletskogo-rajona-328827-2018/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальный медиапроект "Минщина удивительная" приглашает журналистов по 16 декабря посетить наиболее интересные и значимые места Клецкого района, сообщили БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости общества
 
С начала года в лесах появилось 111 новых фотоловушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика