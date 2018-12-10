В Минске пропал 8-летний мальчик

8-летний Вова Саликов в 16.35 вышел из гимназии и пропал. Родители, поисково-спасательный отряд «Ангел» и милиция просят помощи в розыске ребенка.





Саликов Владимир 8 лет проживает в Минске, ул. Набережная, д. 55 б (Сеница).

11 декабря ушел около 16.35 из гимназии № 7 (ул. Антоновская, д. 20). После уроков должен был находиться в продленке начальной школы гимназии, откуда ушел в неизвестном направлении, не дождавшись родителей. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.