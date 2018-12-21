«Витебскэнерго» будет присылать СМС об отключении света

СМС-оповещение абонентов о плановых и внеплановых отключениях электроэнергии вводит «Витебскэнерго».

— В тестовом режиме мы уже информируем бытовых потребителей о плановых работах на электросетях. С нового года намерены запустить такой сервис при аварийных перебоях с электричеством: если где-то упала опора, оборвался провод, повредился высоковольтный кабель, — рассказал начальник службы электрических сетей РУП «Витебскэнерго» Павел Кабанов.

Новый вид услуги будет для абонентов бесплатным.

Сейчас «Витебскэнерго» составляет базу данных мобильных телефонов абонентов, которые хотели бы получать такие СМС-оповещения. Для этого необходимо письменное согласие, которое можно выразить в ближайшем подразделении «Энергосбыта», сотруднику филиала во время визита, а также в расчетно-кассовых центрах предприятия.

Информация о плановых отключениях электроэнергии по всей области есть также на сайте предприятия.