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Следователи Минской области поздравили ребят подшефной школы-интерната с новогодними праздниками

22.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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По доброй традиции, в канун новогодних и рождественских праздников следователи привезли детям сладкие подарки, а школе передали мягкую мебель.

Заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий пожелал ребятам здоровья, радости, исполнения заветных желаний и чудес.

Самой большой благодарностью для гостей стало волшебное путешествие в новогоднее представление, подготовленное учащимися и педагогами учреждения. Все пели, танцевали в хороводах, играли и отгадывали загадки.

Праздник подарил новогоднее настроение.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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