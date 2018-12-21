Следователи Минской области поздравили ребят подшефной школы-интерната с новогодними праздниками

По доброй традиции, в канун новогодних и рождественских праздников следователи привезли детям сладкие подарки, а школе передали мягкую мебель.
Заместитель начальника УСК по Минской области Александр Земницкий пожелал ребятам здоровья, радости, исполнения заветных желаний и чудес.
Самой большой благодарностью для гостей стало волшебное путешествие в новогоднее представление, подготовленное учащимися и педагогами учреждения. Все пели, танцевали в хороводах, играли и отгадывали загадки.
Праздник подарил новогоднее настроение.
Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног