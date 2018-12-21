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Оттепель, а потом мороз. Погода в Витебске в большие выходные
22.12.2018 10:09 — Новости Общества | Tut.by
В субботу и воскресенье циклон принесет в регион осадки и потепление, но потом похолодает, и католическое Рождество будет довольно морозным,
В субботу, 22 декабря, снег, метель. Во второй половине дня поднимется ветер. Днем до двух градусов мороза.
В воскресенье, 23 декабря, облачно, снег. Температура воздуха в течение суток 0…−4°С.
В понедельник, 24 декабря, начнет поступать более холодный воздух, подморозит. Днем −5…7°С. Вечером температура опустится до −10…12°С. Снег.
Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, утром воздух охладится до −15…17°С. Днем термометр покажет −9…11°С. Ожидается снег.
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В субботу и воскресенье циклон принесет в регион осадки и потепление, но потом похолодает, и католическое Рождество будет довольно морозным
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