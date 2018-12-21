Оттепель, а потом мороз. Погода в Витебске в большие выходные

В субботу и воскресенье циклон принесет в регион осадки и потепление, но потом похолодает, и католическое Рождество будет довольно морозным, сообщает pogoda.by.

В субботу, 22 декабря, снег, метель. Во второй половине дня поднимется ветер. Днем до двух градусов мороза.

В воскресенье, 23 декабря, облачно, снег. Температура воздуха в течение суток 0…−4°С.

В понедельник, 24 декабря, начнет поступать более холодный воздух, подморозит. Днем −5…7°С. Вечером температура опустится до −10…12°С. Снег.

Во вторник, 25 декабря, на католическое Рождество, утром воздух охладится до −15…17°С. Днем термометр покажет −9…11°С. Ожидается снег.