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Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро
22.12.2018 11:47 — Новости Общества | БДГ
Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, вес допустимый вес посылок увеличивается с 10 до 31 кг.
Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг.
Об этом сообщает
Указ №490 «О таможенном регулировании» подписан главой государства 22 декабря.
Основными положениями документа стали:
Взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.
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Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с...
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