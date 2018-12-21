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Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро

22.12.2018 11:47 — Новости Общества | БДГ  
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Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, вес допустимый вес посылок увеличивается с 10 до 31 кг.

Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ №490 «О таможенном регулировании» подписан главой государства 22 декабря.

Основными положениями документа стали:

  • Увеличение стоимости беспошлинно ввезенных товаров для личного пользования до 200 евро
  • Повышение веса данного товара до 31 кг
  • Предоставление права магазинам беспошлинной торговли реализации в НА Минск при въезде в Беларусь
  • Предоставление права реализации товаров на бортах самолетов белорусских авиакомпаний в международных рейсах.
  • Снятие ограничений на ввоз в зарубежных посылках товаров медицинского назначения, продуктов, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с...
 
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