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Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро
22.12.2018 11:47 — Новости Общества | БДГ
Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, вес допустимый вес посылок увеличивается с 10 до 31 кг.
Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг.
Об этом сообщает
Указ №490 «О таможенном регулировании» подписан главой государства 22 декабря.
Основными положениями документа стали:
Взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.
Обсуждения вопроса введения пошлины
Ужесточение лимитов на зарубежные отправления
Затем начались предложени об увеличении пошлины на зарубежные посылки до двухсот евро. Например, об этом
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Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с...
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