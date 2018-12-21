Лимит на посылки из-за рубежа увеличен до 200 евро

Согласно указу Лукашенко, допустимая месячная норма ввоза беспошлинного товара для личного пользования в почтовых отправлениях из-за рубежа повышена в Беларуси с 22 до 200 евро. Вместе с тем, вес допустимый вес посылок увеличивается с 10 до 31 кг.

Данные установленные нормы действуют в совокупности, стоимость одного отправление должна быть не более 22 евро, а вес – 10 кг.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Указ №490 «О таможенном регулировании» подписан главой государства 22 декабря.

Основными положениями документа стали:

Увеличение стоимости беспошлинно ввезенных товаров для личного пользования до 200 евро

Повышение веса данного товара до 31 кг

Предоставление права магазинам беспошлинной торговли реализации в НА Минск при въезде в Беларусь

Предоставление права реализации товаров на бортах самолетов белорусских авиакомпаний в международных рейсах.

Снятие ограничений на ввоз в зарубежных посылках товаров медицинского назначения, продуктов, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.

Взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты.

Обсуждения вопроса введения пошлины начались еще в 2015 году, а в августе президент подписал указ о развитии отношений с Китаем, был и запущен и обратный процесс – тогда Беларусь начала работать над продвижением отечественных товаров на крупных китайских интернет-площадках. Ряд товаров, выпущенных предприятиями концерна «Беллегпром», продвигается через такие площадки, как «Алибаба» и «Алиэкспресс», отмечала замминистра торговли Ирина Наркевич.

Ужесточение лимитов на зарубежные отправления были введены 14 апреля 2016 года согласно президентскому указу №40 . Эксперты назвали новую инициативу властей показухой, которая ничего не принесет экономике, зато повысит риск коррупции.