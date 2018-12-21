Финский фонд OLVI выделил талантам в Беларуси стипендии по 1000 евро

Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил стипендии по 1000 евро талантливым белорусам. Их получат молодые ребята из Гродненской области, преуспевшие в области науки и искусства, а также опытные педагоги.

В этом году стипендиатами стали три ярких представителя одарённой молодежи. В номинации «Наука» фонд выбрал Артёма Здановича и Георгия Рыбака, а в области искусства поддержит Анастасию Гуренкову. Всем им выделены единовременные стипендии по 1000 евро каждая.

Кроме того, поддержку получат талантливые педагоги Лидского района – учитель трудового обучения Светлана Гоголушко и учитель биологии Татьяна Черемисина. Они поразили представителей фонда своими достижениями в методической работе, ведении курсов повышения квалификации и подготовке олимпиадников. Как и юным талантам, стипендии им будут выплачены единовременно.

Стипендиатов выбирали в два этапа. На первом представители Гродненского облисполкома и Лидского райисполкома подготовили рекомендации на претендентов по различным критериям, в том числе возрасту, региону проживания и социальному положению. На второй стадии комиссия фонда OLVI по специальной балльной системе определила возможный круг обладателей стипендии, после чего провела собеседования с кандидатами.

Кроме того, лидская пивоваренная компания определила победителей внутреннего конкурса «Талантливые дети работников ОАО «Лидское пиво». Они также оценивались в номинациях «Спорт», «Наука» и «Искусство». Победители получат единовременную стипендию в 500 евро. Такую практику «Лидское пиво» ввело впервые как часть социальной ответственности работодателя.

Финский фонд OLVI вручает стипендии талантливым детям в Беларуси с 2011 года. Некоммерческая организация основана в 1955 году в Финляндии и ставит своей целью оказывать финансовую поддержку одарённой молодёжи и поддерживать достижения молодых людей с ограниченными возможностями. Юные таланты выбирают и поддерживают по трем направлениям – спорт, наука и искусство.