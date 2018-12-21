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Состоялось очередное заседание президиума Несвижского районного Совета депутатов

22.12.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Состоялось очередное заседание президиума Несвижского районного Совета депутатов и постоянной   комиссии,   мандатной,   по   вопросам   управления, самоуправления, законности и охраны общественного порядка.

Помимо членов президиума и комиссии, на заседании присутствовали начальник    районной    инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ю.И. Гринкевич, исполняющая обязанности главврача районного центра гигиены и эпидемиологии И.Г. Шиманская  и заместитель     директора     УП «Несвижское ЖКХ» В.П. Саранцев. Вел заседание председатель Несвижского районного Совета депутатов   В.М. Лазюк.

В повестке дня значились вопросы:  «О работе Городейского поселкового и сельских Советов депутатов, УП «Несвижское ЖКХ» по исполнению постановления коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 ноября 2017 года «О реализации государственной политики в области погребения и похоронного дела»,   «О состоянии работы по обращению с твердыми коммунальными отходами» и другие.

По рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения.

«НН».


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Состоялось очередное заседание президиума Несвижского районного Совета депутатов и постоянной   комиссии,   мандатной,   по   вопросам   управления,...
 
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