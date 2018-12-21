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Состоялось очередное заседание президиума Несвижского районного Совета депутатов и постоянной комиссии, мандатной, по вопросам управления, самоуправления, законности и охраны общественного порядка.

Помимо членов президиума и комиссии, на заседании присутствовали начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ю.И. Гринкевич, исполняющая обязанности главврача районного центра гигиены и эпидемиологии И.Г. Шиманская и заместитель директора УП «Несвижское ЖКХ» В.П. Саранцев. Вел заседание председатель Несвижского районного Совета депутатов В.М. Лазюк.

В повестке дня значились вопросы: «О работе Городейского поселкового и сельских Советов депутатов, УП «Несвижское ЖКХ» по исполнению постановления коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 ноября 2017 года «О реализации государственной политики в области погребения и похоронного дела», «О состоянии работы по обращению с твердыми коммунальными отходами» и другие.

По рассматриваемым вопросам приняты соответствующие решения.

«НН».