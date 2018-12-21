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До 1500 рублей. В Минске для работы в аптеках ищут модных пенсионеров

22.12.2018 13:04 — Новости Общества | БДГ  
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Пожилым людям в Беларуси часто отказывают в работе из-за почтенного возраста. Но их жизненный опыт понадобился аптечной сети ADEL (холдинг «Аптека Групп»), которая объявила вакансию для мудрых провизоров и фармацевтов.

На работу готовы взять людей в возрасте, которые влюблены в свою профессию, активны и позитивны. От соискателя ждут, что он будет готов учиться новому, смотрит ролики на «ютубе», делает зарядку по утрам и не «штурмует» холодильник по ночам. Еще лучше, если он «любит вдохновлять людей, готов стать примером для тех, кто пока растет». Например, знает, «какие туфли лучше дополняют юбку-карандаш».

«Нам нужен человек, который всем всё доказал и теперь может просто быть собой. А на вопрос: «Какое время лучшее?» отвечает «В котором я сейчас», – говорится в вакансии.

От претендентов требуется законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «фармация», соответствующие знания и опыт работы с покупателями. Приветствуются ответственность, высокая мотивация, способность работа в команде и готовность к обучению и профессиональному развитию.

Претенденты, которые пройдут собеседование, смогут выбрать нагрузку – от 0,25 до 1 ставки. Им также подберут аптеку близко к дому. Зарплата достаточно высока – до 1500 рублей в месяц.

Проект получил название «Старший специалист» и предполагает привлечение сотрудников старше 50 лет, которым из-за возраста отказывают в трудоустройстве. Люди почетного возраста могут найти работу в аптечной сети ADEL. Работодатель берет на себя обучение и подготовку соискателя, после чего предоставляет ему рабочее место. Помимо профильных предметов, в учебном курсе предусмотрены лекции по имиджу и стилю, здоровому питанию и косметологии.

«Инициатива призвана внести вклад в повышение социальной активности людей старшего возраста. Решая попутно проблему поиска квалифицированных сотрудников для одной из крупнейших аптечных сетей в Беларуси, мы раскрываем потенциал и возможности людей старшего возраста и разрушаем существующие стереотипы. Мы уверены, что опыт, знания, экспертность, взгляд на жизнь людей, не желающих стареть, будут полезны и неоценимы как для компании, так и для покупателей», – объяснили в холдинге «Аптека Групп».

Проект долгосрочный, а практика приема на работу пожилых людей в аптечной сети ADEL станет традиционной. Особый интерес представляют пенсионеры, которые ведут здоровый образ жизни и интересуются всем новым.

 
 
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Пожилым людям в Беларуси часто отказывают в работе из-за почтенного возраста. Но их жизненный опыт понадобился аптечной сети ADEL (холдинг «Аптека Групп»), которая...
 
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