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Ничего святого. В Мозыре задержали серийного церковного вора

22.12.2018 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мозыре задержали церковного вора. Кража произошла еще 16 декабря, но нашли парня через пять дней, когда он наведался в другой храм. Подробности рассказали в УВД.

16 декабря в Мозырский РОВД обратился настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского. Он рассказал, что неизвестный отжал створки окна и похитил из церкви 141 рубль, а также серебряные предметы: крест, браслет и 5 цепочек.

21 декабря уже в другой церкви района задержали 19-летнего парня, который выносил из храма пакет со сладостями. Внутрь помещения он попал так же, как и в первом случае — отжав створки окна.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемый задержан и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

 
 
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В Мозыре задержали церковного вора. Кража произошла еще 16 декабря, но нашли парня через пять дней, когда он наведался в другой храм.
 
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