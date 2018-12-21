«ЧЕЛОВЕК ГОДА 2018 » среди работников профсоюза государственных и других учреждений

Профсоюзная премия, учрежденная Борисовским райкомом Профсоюза государственных и других учреждений, была вручена представителям союза, деятельность которых внесла наибольший вклад в развитие профессионального движения.

Отбор был очень жестким. Критерии отбора номинантов позволили дать серьезную оценку всем нам и райкому в целом. Каждый номинант обладает уникальными качествами: знаниями, талантами и профессионализмом, которые помогают ему добиваться поставленных целей. Инициативность и упорство, позволяют им воплотить в жизнь немало смелых идей.

Нам всегда было и есть чем гордиться, и в первую очередь своими людьми с обычными биографиями, не звонкими, но трудовыми и честными. Мир держится именно на таких надежных людях, в которых столько красоты и достоинства.

В знак признания заслуг и достижений почетное звание «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2018» Профсоюза государственных и других учреждений присвоено 11 борисовчанам:

1. ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр» Тренер по бильярдному спорту Перепечаева Екатерина Сергеевна Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, призер неоднократных кубков Европы и мира, многократная чемпионка Беларуси по бильярду. Чемпионка мира 2018 года, чемпионка Беларуси 2018года. По ее инициативе был проведен благотворительный турнир в рамках акции «Соберем детей в школу», победителю было вручено дорогостоящее оборудование для игры на бильярде. Проводит многочисленные благотворительные матчевые встречи между городами среди детей. Активно работает над открытиями бильярдных клубов в городах Беларуси. На международных показах рекламирует бренды производителей Борисовского района. Осуществляет благотворительные акции ко Дню защиты детей, к Дню физкультурника, «Чудеса на рождество» и мн.другие. 2. ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» Заместитель директора центра Чуйкова Татьяна Георгиевна Татьяна Георгиевна обладает прекрасными коммуникативными и организаторскими способностями, может увлечь людей новой идеей, отстоять и аргументировать свою точку зрения, предложить неординарный подход к решению поставленных задач. Татьяна Георгиевна имеет высокий культурный уровень, широкий кругозор. Обладает жизнерадостным характером, всегда улыбчива и тактична, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе Татьяна Георгиевна является инициатором проведения фестиваля творчества инвалидов «Снежаньскi карагод» в Борисове, который шесть лет подряд несет радость в сердца людей и раскрывает творческий потенциал людей с ограниченными возможностями. Работая в эпицентре человеческих проблем, она всегда внимательна, отзывчива и небезразлична к людям со сложной жизненной ситуацией 3. Финансовое управление Борисовского райисполкома Начальник управления Ильюшенок Ольга Васильевна Имеет способность выполнять свои обязанности в условиях многозадачности, умеет организовать бесперебойную работу управления в периоды повышенной нагрузки, проявляя при этом творческую и деловую инициативу. Глубокое знание бюджетного законодательства, нормативных документов регламентирующих трудовую деятельность позволяет ей своеврекменно и качественно выполнять свех возложенные служебные обязанности. Награждена многочисленными Почетными грамотами и благодарностями разных управлений. По мнению Ольги Васильевны, активная позиция предполагает самостоятельное, творческое, гибкое поведение. Все зависит только от вас! 4. ЧП «Лилия плюс» Механик Масарновский Игорь Федосович Стал признанным экспертом в своем деле. Не заменимый, самый важный человек в организации. Ежедневный контроль, осмотр, наладка безаварийной эксплуатации производственного оборудования осуществляется универсальным во всех сферах Игорем Федосовичем. Будучи многодетным отцом обладает широким спектром личностных качеств позволяющих строить отношения с коллегами и нанимателем на основе уважения. Организовывает работу на достойном уровне, ведет конструктивный диалог. 5. ГУ «Борисов-Арена» Заведующая производством Амельченко Любовь Анатольевна Присвоено звание «Мастер повар»,обслуживала олимпиаду в Сочи, является многократной победительницей в многих поварских конкурсах . Стояла у истоков открытия Борисов-Арена и являлась инициатором открытия общественного питания в учреждении. Проводит тренинги по обслуживанию клиентов, в результате чего уровень сервиса существенно вырос, а ресторан занял 3-е место по результатам голосования читателей журнала «Вкусные заведения». Разрабатывает новых фирменные рецепты, которые вносятся в сезонное меню, и значительно увеличивают количество постоянных посетителей в 2 раза. 6. Департамент охраны МВД Республики Беларусь бухгалтер 1-й категории Сапего Валентина Владимировна К профессиональным достижениям относится все то, что выходит за рамки ежедневных деловых обязанностей. Например, составление отчета — ваша обязанность, а внедрение новой эффективной формы квартальной отчетности — достижение, особенно если вы разъясните, в чем конкретно заключалась ее эффективность. Личные достижения- обучила десятки молодых специалистов. Проводит внезапные проверки хранения денежных средств в кассе и бланков строгой отчетности. Обладает наработками уникального опыта в решении каких-либо профессиональных задач. 7. ГУ Республиканский санаторий "Березина" Шеф повар-кондитер Лисовский Николай Николаевич Был неоднократно признан лучшим сотрудником учреждения. Оказывает помощь на других участках кухни при большой загруженности, что позволяло сокращать время подачи блюд на 10—15%. Проводит мастер-класс среди отдыхающих и гостей санатория. Обладает чувством нового, изучает и внедряет современные методики приготовления диетических столов и фирменных блюд. 8. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Борисовскому району Заместитель начальника инспекции Олейник Татьяна Ивановна Благодаря усилиям, настойчивости, целеустремленности и организаторским способностям Татьяны Ивановны в инспекции МНС Республики Беларусь по Борисовскому району в кратчайшие сроки начал успешно функционировать центр обслуживания плательщиков, призванный ускорить оказание налоговых услуг, обеспечить более комфортные условия для плательщиков, повысить их информированность и уровень налоговой культуры, сократить временные барьеры. Такие качества, как профессионализм, ответственность, компетентность и любовь к своему делу позволяют Олейник Т.И. всегда выполнять поставленные задачи и достигать высоких и стабильных результатов. 9. Управление по труду, занятости и соцзащите населения Борисовского района Главный специалист отдела трудовых отношений Доморонок Лариса Владимировна Обладает логическим мышлением и умением выделять важное. Профессиональное чутье и спасобнасть анализировать и видеть перспективу. Компетентную консультацию в области оплаты труда может получить специалист любой организации, обратившийся к Ларисе Владимировне. 10. ГУ«Психоневрологический Дом-интернат» фельдшер Микулич Ксения Викторовна Специалист высокого уровня, добросовестный и ответственный человек, уже много лет с уверенностью ей доверяют ведение лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. Ее великолепный вокал - является визитной катрточкой учреждения. Помогает пациентам раскрывать творческий потенциа, и правильно ориентироваться в окружающем мире. 11. Борисовский районный исполнительный комитет Начальник юридического отдела Мышленок Татьяна Анатольевна Умеет находить общий язык с разными людьми, быстро ориентироваться в сложной ситуации понимая намерения и помыслы людей. Обладает великолепной памятью и особыми наработками уникального опыта в решении каких-либо профессиональных задач. За универсальность и высокий профессионализм награждена почетной грамотой Главного Управления Юстиции Минобисполкома.

Как сказал один из лидеров профсоюзного движения:

«О светлом будущем - заботятся политики, о светлом прошлом - историки,

а о светлом настоящем - Профсоюзы».

Борисовским райкомом Профсоюза государственных и других учреждений поздравляет Всех с наступающим новым годом и Рождеством!

От души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях!

Помните - инициативный человек может изменить мир!

Будьте любимы и счастливы!

Большое спасибо всем участникам концерта!

Огромное спасибо всем кто принял участие в подготовке мероприятия.

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