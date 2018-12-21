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«ЧЕЛОВЕК ГОДА 2018 » среди работников профсоюза государственных и других учреждений

22.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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Профсоюзная премия, учрежденная Борисовским райкомом Профсоюза государственных и других учреждений, была вручена представителям союза, деятельность которых внесла наибольший вклад в развитие профессионального движения.

Отбор был очень жестким. Критерии отбора номинантов позволили дать серьезную оценку всем нам и райкому в целом. Каждый номинант обладает уникальными    качествами: знаниями, талантами и профессионализмом, которые помогают ему добиваться поставленных целей.     Инициативность и упорство, позволяют им воплотить в жизнь немало смелых идей.

Нам всегда было и есть чем гордиться, и в первую очередь своими людьми с обычными биографиями, не звонкими, но трудовыми и честными. Мир держится именно на таких надежных людях, в которых столько красоты и достоинства.

В знак признания заслуг и достижений почетное звание «ЧЕЛОВЕК ГОДА 2018» Профсоюза государственных и других учреждений присвоено 11 борисовчанам:

1.  ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр»

Тренер по бильярдному спорту

Перепечаева

Екатерина Сергеевна

Двукратная чемпионка   мира, чемпионка Европы, призер неоднократных кубков Европы и мира, многократная чемпионка Беларуси по бильярду.

Чемпионка мира 2018 года, чемпионка Беларуси 2018года. По ее инициативе был проведен благотворительный турнир в рамках   акции «Соберем детей в школу», победителю было вручено дорогостоящее оборудование для игры на бильярде.

Проводит многочисленные благотворительные матчевые встречи между городами среди детей. Активно работает над открытиями бильярдных клубов в городах Беларуси.

На международных показах рекламирует   бренды производителей   Борисовского района.

Осуществляет благотворительные акции ко Дню защиты детей, к Дню физкультурника, «Чудеса на рождество» и мн.другие.

2.       ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»

Заместитель директора центра

Чуйкова

Татьяна Георгиевна

Татьяна Георгиевна обладает прекрасными коммуникативными и организаторскими способностями, может увлечь людей новой идеей, отстоять и аргументировать свою точку зрения, предложить неординарный подход к решению поставленных задач.

Татьяна Георгиевна имеет высокий культурный уровень, широкий кругозор. Обладает жизнерадостным характером, всегда улыбчива и тактична, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе Татьяна Георгиевна является инициатором проведения фестиваля творчества инвалидов «Снежаньскi карагод» в Борисове, который шесть лет подряд несет радость в сердца людей и раскрывает творческий потенциал людей с ограниченными возможностями. Работая в эпицентре человеческих проблем, она всегда внимательна, отзывчива и небезразлична к людям со сложной жизненной ситуацией

3.  Финансовое управление Борисовского райисполкома

Начальник управления

Ильюшенок

Ольга Васильевна

Имеет способность выполнять свои обязанности в условиях многозадачности, умеет организовать бесперебойную работу управления в периоды повышенной нагрузки, проявляя при этом творческую и деловую инициативу. Глубокое знание бюджетного законодательства, нормативных документов регламентирующих трудовую деятельность позволяет ей своеврекменно и качественно выполнять свех возложенные служебные обязанности.

Награждена   многочисленными Почетными грамотами и благодарностями разных управлений.

По мнению Ольги Васильевны, активная позиция предполагает самостоятельное, творческое, гибкое поведение. Все зависит только от вас!

4.       ЧП «Лилия плюс»

 

Механик

Масарновский

Игорь Федосович

Стал признанным экспертом в своем деле. Не заменимый, самый важный человек в организации. Ежедневный контроль, осмотр, наладка безаварийной эксплуатации производственного оборудования осуществляется универсальным во всех сферах Игорем     Федосовичем. Будучи многодетным отцом обладает широким спектром личностных качеств позволяющих строить   отношения с коллегами и нанимателем на основе уважения. Организовывает работу на достойном уровне, ведет конструктивный диалог.

5.         ГУ «Борисов-Арена»

Заведующая производством

Амельченко Любовь Анатольевна

Присвоено звание «Мастер повар»,обслуживала олимпиаду в Сочи, является многократной победительницей в многих поварских конкурсах . Стояла у истоков открытия Борисов-Арена и являлась инициатором открытия общественного питания в учреждении. Проводит тренинги по   обслуживанию клиентов, в результате чего уровень сервиса существенно вырос, а ресторан занял 3-е место по результатам голосования читателей журнала «Вкусные заведения». Разрабатывает новых фирменные рецепты, которые вносятся в сезонное меню, и   значительно увеличивают количество постоянных посетителей в 2 раза.

6.            Департамент охраны   МВД Республики Беларусь

бухгалтер 1-й категории

Сапего

Валентина Владимировна

К профессиональным достижениям относится все то, что выходит за рамки ежедневных деловых обязанностей. Например, составление отчета — ваша обязанность, а внедрение новой эффективной формы квартальной отчетности — достижение, особенно если вы разъясните, в чем конкретно заключалась ее эффективность.

Личные достижения- обучила десятки молодых специалистов. Проводит внезапные проверки хранения денежных средств в кассе и бланков строгой отчетности. Обладает наработками   уникального опыта в решении каких-либо профессиональных задач.

7. ГУ Республиканский санаторий "Березина"

Шеф   повар-кондитер

Лисовский

Николай Николаевич

Был неоднократно признан лучшим сотрудником учреждения.

Оказывает помощь   на других участках кухни при большой загруженности, что позволяло сокращать время подачи блюд на 10—15%. Проводит мастер-класс среди отдыхающих и гостей санатория.

Обладает чувством нового, изучает и внедряет современные методики приготовления диетических столов и фирменных блюд.

8.            Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь   по Борисовскому району

Заместитель начальника инспекции

Олейник

Татьяна Ивановна

Благодаря усилиям, настойчивости, целеустремленности и организаторским способностям Татьяны Ивановны в инспекции МНС Республики Беларусь по Борисовскому району в кратчайшие сроки начал успешно функционировать центр обслуживания плательщиков, призванный ускорить оказание налоговых услуг, обеспечить более комфортные условия для плательщиков, повысить их информированность и уровень налоговой культуры, сократить временные барьеры. Такие качества, как профессионализм, ответственность, компетентность и любовь к своему делу позволяют Олейник Т.И. всегда выполнять поставленные задачи и достигать высоких и стабильных результатов.

9.     Управление по труду, занятости и соцзащите населения Борисовского района

Главный специалист отдела трудовых отношений

Доморонок Лариса Владимировна

Обладает логическим мышлением и умением выделять важное. Профессиональное чутье и спасобнасть анализировать и   видеть перспективу. Компетентную консультацию в области оплаты труда может получить специалист любой организации, обратившийся к Ларисе Владимировне.

10.                       ГУ«Психоневрологический Дом-интернат»

фельдшер

Микулич

Ксения Викторовна

Специалист высокого уровня, добросовестный и ответственный человек, уже много лет с уверенностью ей доверяют ведение лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического режима в учреждении. Ее великолепный вокал - является визитной катрточкой учреждения. Помогает пациентам раскрывать творческий   потенциа, и правильно ориентироваться в окружающем мире.

11. Борисовский районный исполнительный комитет

Начальник юридического отдела

Мышленок Татьяна Анатольевна

Умеет находить общий язык с разными людьми, быстро ориентироваться в сложной ситуации понимая намерения   и помыслы людей. Обладает великолепной памятью и особыми наработками уникального опыта в решении каких-либо профессиональных задач. За универсальность и высокий профессионализм награждена почетной грамотой Главного Управления Юстиции   Минобисполкома.

Как сказал один из лидеров профсоюзного движения:

«О светлом будущем - заботятся политики, о светлом прошлом - историки,

а о светлом настоящем - Профсоюзы».

             Борисовским райкомом Профсоюза государственных и других учреждений поздравляет Всех с наступающим новым годом и Рождеством!

   От души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях!

Помните - инициативный человек может изменить мир!

Будьте любимы и счастливы!

Большое спасибо всем участникам концерта!

Огромное спасибо всем кто принял участие в подготовке мероприятия.

    

.

 
 
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