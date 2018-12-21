|
Завтра в Гомеле начинают работу елочные базары
22.12.2018 14:36 — Новости Общества | Tut.by
С 23 декабря в Гомеле начинают работу елочные базары. Лесхозы области в этом году планируют реализовать около 14 тысяч новогодних деревьев.
Начиная с 23 декабря, каждый день вплоть до Нового года, торговля новогодними деревьями в Гомеле будет проходить на площадках около универмага «Гомель», ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», около магазина «5 элемент» по улице Советской, около торгового центра по проспекту Космонавтов, 61а, супермаркета «Алми» на улице Мазурова, на Заводском рынке по улице Б. Царикова, а также в Гомельском лесхозе (улица Ленинградская, 42), а также на ярмарках выходного дня на площади Восстания.
Время работы ярмарок — с 10.00 до 19.00.
Самые дешевые ели можно приобрести в лесничествах. Ель высотой до метра там обойдется в 5 рублей, от метра до двух — в 7 рублей, от двух до трех метров — в 10 рублей и выше.
А вот стоимость новогодних красавиц на выездной торговле выше. Например, елочка высотой до метра — от 7 до 9 рублей, от метра до двух — от 9 до 12, от двух до трех — от 12 до 16.
Ель или сосна в кадке обойдутся примерно в 22,5 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельском производственном лесохозяйственном объединении озвучили цены.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)