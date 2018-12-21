Завтра в Гомеле начинают работу елочные базары

С 23 декабря в Гомеле начинают работу елочные базары. Лесхозы области в этом году планируют реализовать около 14 тысяч новогодних деревьев.

Начиная с 23 декабря, каждый день вплоть до Нового года, торговля новогодними деревьями в Гомеле будет проходить на площадках около универмага «Гомель», ресторанов «Речицкий» и «Хрустальный», около магазина «5 элемент» по улице Советской, около торгового центра по проспекту Космонавтов, 61а, супермаркета «Алми» на улице Мазурова, на Заводском рынке по улице Б. Царикова, а также в Гомельском лесхозе (улица Ленинградская, 42), а также на ярмарках выходного дня на площади Восстания.

Время работы ярмарок — с 10.00 до 19.00.

Самые дешевые ели можно приобрести в лесничествах. Ель высотой до метра там обойдется в 5 рублей, от метра до двух — в 7 рублей, от двух до трех метров — в 10 рублей и выше.

А вот стоимость новогодних красавиц на выездной торговле выше. Например, елочка высотой до метра — от 7 до 9 рублей, от метра до двух — от 9 до 12, от двух до трех — от 12 до 16.

Ель или сосна в кадке обойдутся примерно в 22,5 рубля.