«Санта по-могилевски»: мужчина всю ночь выносил из магазина алкоголь и поил знакомых

В Могилеве мужчина всю ночь выносил из магазина алкоголь и поил друзей — «хотел почувствовать приближение новогодних праздников и создать своим знакомым праздничное настроение», сообщили в милиции региона.

В милицию позвонил продавец магазина на переулке Воронежском, когда пришел утром на работу и увидел разбитое стекло двери.

Оказалось, что это сделал 33-летний безработный могилевчанин. Он всю ночь выносил алкоголь из магазина и нес в свою квартиру, где распивал спиртное в компании приятелей. Причем могилевчанин звал к себе в гости всех желающих. Милиционерам пояснил, что хотел создать праздничное настроение.

Мужчина украл алкоголя на 706 рублей. Похищенное частично изъяли. Решается вопрос о возбуждении в отношении могилевчанина уголовного дела за кражу. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.