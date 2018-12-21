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«Санта по-могилевски»: мужчина всю ночь выносил из магазина алкоголь и поил знакомых

22.12.2018 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве мужчина всю ночь выносил из магазина алкоголь и поил друзей — «хотел почувствовать приближение новогодних праздников и создать своим знакомым праздничное настроение», сообщили в милиции региона.

В милицию позвонил продавец магазина на переулке Воронежском, когда пришел утром на работу и увидел разбитое стекло двери.

Оказалось, что это сделал 33-летний безработный могилевчанин. Он всю ночь выносил алкоголь из магазина и нес в свою квартиру, где распивал спиртное в компании приятелей. Причем могилевчанин звал к себе в гости всех желающих. Милиционерам пояснил, что хотел создать праздничное настроение.

Мужчина украл алкоголя на 706 рублей. Похищенное частично изъяли. Решается вопрос о возбуждении в отношении могилевчанина уголовного дела за кражу. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина разбил стекло входной двери и вынес алкоголя на 706 рублей.
 
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