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В Дрибинском районе Дем Мороз сегодня встречал гостей в своей резиденции
22.12.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
На «Гремячей кринице» Рясненского лесничества Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей с играми, песнями, горячим чаем с пирожками в своей резиденции.
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На «Гремячей кринице» Рясненского лесничества Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей с играми, песнями, горячим чаем с пирожками в своей резиденции.
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