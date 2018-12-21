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Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц

22.12.2018 16:09 — Новости Общества | БелТА  
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Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц. Соответствующее поручение дано заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Минскому городскому и областным исполнительным комитетам необходимо с учетом погодных условий организовать надлежащее содержание автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в состоянии, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение по ним транспортных средств и пешеходов. Особое внимание нужно обратить на маршруты подвоза детей для участия в новогодних мероприятиях.

Министерству внутренних дел нужно будет обеспечить действенный контроль за выполнением этого поручения со стороны Государственной автомобильной инспекции с принятием при необходимости своевременных мер реагирования, предусмотренных законодательством.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство с учетом погодных условий поручило обеспечить качественное содержание дорог и улиц. Соответствующее поручение дано...
 
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