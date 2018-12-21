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Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году

22.12.2018 15:34 — Новости Общества | БелТА  
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Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ о таможенном регулировании дает право магазинам беспошлинной торговли организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров", - сказал Владимир Орловский.

Таможенные органы вместе с заинтересованными лицами - владельцами магазинов беспошлинной торговли уже подготовили экспериментальную технологию, чтобы эта возможность была осуществима. "Вместе с тем есть отдельные нюансы по линии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. По нашей информации, подготовлен проект указа, он находится на стадии проработки в правительстве. Как только он будет принят, это будет реализовано в Беларуси компанией "Белавиа", - отметил начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Дмитрий Коваленок.

Как отметил Владимир Орловский, предполагается, что это произойдет в ближайшее время, возможно, в первом квартале 2019 года.

"Кроме того, у нас в этом году прошел эксперимент по работе магазина беспошлинной торговли в автодорожном пункте пропуска "Берестовица" на въезд в страну. В целом результаты положительные, экономические показатели хорошие. Нарушений в деятельности этого магазина нами не выявлено. Прорабатывается вопрос распространения таких магазинов на другие пункты пропуска. Решение пока не принято", - добавил первый заместитель председателя ГТК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услуга Duty Free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2019 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя...
 
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