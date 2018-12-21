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Акция "Наши дети" вызывает особые теплые чувства у взрослых и дарит радость ребятам - Кочанова

22.12.2018 12:24 — Новости Общества | БелТА  
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Акция "Наши дети" вызывает особые теплые чувства у взрослых и дарит радость ребятам - Кочанова

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции "Наши дети", сегодня она посетила детский дом №3 в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова тепло пообщалась с детьми, которые рассказали ей о своих сокровенных желаниях. После новогоднего представления, вручая сладкие подарки, глава Администрации Президента пожелала ребятам расти здоровыми, красивыми и умными. В беседе с журналистами она сказала, что такие прекрасные, замечательные дети, а в детдоме их сейчас 65, должны были бы отмечать этот праздник с семьями. Однако жизнь распорядилась иначе. Папы и мамы большинства воспитанников лишены родительских прав. Теперь о них заботятся воспитатели. "Я признательна людям, которые работают в этом детском доме с малышами, отдают им частичку своего сердца, тепла, любви. Потому что все они - наши дети. И наша акция именно так и называется", - подчеркнула она.

Глава Администрации Президента вручила директору детдома сертификат на приобретение оборудования для кухни, а также средств обучения. Подарок для детдома очень ценный. Продукты питания для некоторых воспитанников по состоянию здоровья надо специально обрабатывать.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. В Беларуси она стала уже доброй традицией. Наталья Кочанова призналась, что ее каждый раз переполняют особые чувства. "В канун Нового года мы приходим в детские дошкольные учреждения, школы, видим улыбки детей, как они радуются в предвкушении праздника, встречи со сказочными героями. Для каждого взрослого это особые чувства", - добавила она.

Главная цель акции не оставить без внимания ни одного ребенка. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова приняла участие в благотворительной акции "Наши дети", сегодня она посетила детский...
 
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