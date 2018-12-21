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Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 23 декабря

22.12.2018 12:06 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег и до +2°С ожидается в Беларуси 23 декабря
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, туман, гололедица и до 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине с дождем). Местами возможно налипание мокрого снега. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, туман, гололедица и до 2 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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