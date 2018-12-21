В Минском районе 9-летний мальчик погиб, когда катался на тюбинге с горки

В городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По информации TUT.BY, ЧП случилось в прошлую субботу. День был бесснежным, на улице ребенок гулял вместе с родителями.

— Это не горка, а скорее возвышенность между домами, — поясняют TUT.BY местные жители. — Она довольно крутая и находится во дворе, где живет семья мальчика. Съезжая, ребенок на скорости врезался в какой-то объект на детской площадке.

В СК уточняют : ребенок катался на тюбинге и по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где школьник умер.

Следователи сообщают, что это не первое подобное ЧП. В феврале в Заводском районе Минска, катаясь на тюбинге, травмы получил 6-летний мальчик. Ребенок врезался в стену. В 2018 году в Витебске 11-летняя девочка въехала на тюбинге в дерево.

— В ходе проведения проверок по вышеуказанным фактам установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость, — сообщают в пресс-службе СК. — В процессе езды ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках. При этом, невзирая на возрастные ограничения, указанные в инструкциях, зачастую родители сами предоставляли им данный инвентарь.

В Сеницком сельсовете рассказывают, что семья, где рос школьник, очень хорошая. Родители воспитывают еще двоих младших детей.

Следователи предупреждают родителей о необходимости соблюдения детьми простых правил во время зимнего досуга: следует избегать активного отдыха возле дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, других опасных мест

нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах (спусках, снежных трассах)

не стоит кататься на горках, где есть деревья, стены, столбы и пр.

при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы)

нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.