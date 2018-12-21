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В Минском районе 9-летний мальчик погиб, когда катался на тюбинге с горки
22.12.2018 16:40 — Новости Общества | Tut.by
В городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки.
По информации TUT.BY, ЧП случилось в прошлую субботу. День был бесснежным, на улице ребенок гулял вместе с родителями.
— Это не горка, а скорее возвышенность между домами, — поясняют TUT.BY местные жители. — Она довольно крутая и находится во дворе, где живет семья мальчика. Съезжая, ребенок на скорости врезался в какой-то объект на детской площадке.
В СК
Следователи сообщают, что это не первое подобное ЧП. В феврале в Заводском районе Минска, катаясь на тюбинге, травмы получил 6-летний мальчик. Ребенок врезался в стену. В 2018 году в Витебске 11-летняя девочка въехала на тюбинге в дерево.
— В ходе проведения проверок по вышеуказанным фактам установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость, — сообщают в пресс-службе СК. — В процессе езды ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках. При этом, невзирая на возрастные ограничения, указанные в инструкциях, зачастую родители сами предоставляли им данный инвентарь.
В Сеницком сельсовете рассказывают, что семья, где рос школьник, очень хорошая. Родители воспитывают еще двоих младших детей.
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В Минском районе погиб ребенок.
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