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В Минском районе 9-летний мальчик погиб, когда катался на тюбинге с горки

22.12.2018 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В городском поселке Прилуки, что находится недалеко от Минска, погиб 9-летний мальчик. Трагедия произошла, когда ребенок спускался на тюбинге с горки.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По информации TUT.BY, ЧП случилось в прошлую субботу. День был бесснежным, на улице ребенок гулял вместе с родителями.

— Это не горка, а скорее возвышенность между домами, — поясняют TUT.BY местные жители. — Она довольно крутая и находится во дворе, где живет семья мальчика. Съезжая, ребенок на скорости врезался в какой-то объект на детской площадке.

В СК уточняют: ребенок катался на тюбинге и по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С травмами его доставили в больницу, где школьник умер.

Следователи сообщают, что это не первое подобное ЧП. В феврале в Заводском районе Минска, катаясь на тюбинге, травмы получил 6-летний мальчик. Ребенок врезался в стену. В 2018 году в Витебске 11-летняя девочка въехала на тюбинге в дерево.

— В ходе проведения проверок по вышеуказанным фактам установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость, — сообщают в пресс-службе СК. — В процессе езды ими сложно маневрировать, а также практически нельзя остановить. Во всех указанных случаях дети катались на необорудованных спусках. При этом, невзирая на возрастные ограничения, указанные в инструкциях, зачастую родители сами предоставляли им данный инвентарь.

В Сеницком сельсовете рассказывают, что семья, где рос школьник, очень хорошая. Родители воспитывают еще двоих младших детей.

Следователи предупреждают родителей о необходимости соблюдения детьми простых правил во время зимнего досуга:

  • следует избегать активного отдыха возле дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, других опасных мест
  • нельзя кататься на не предназначенных для этого склонах (спусках, снежных трассах)
  • не стоит кататься на горках, где есть деревья, стены, столбы и пр.
  • при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы)
  • нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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