Икру разобрали за минуты. В Минске на месте универсама «Волгоград» открылся «Виталюр»

«Если что-то дефицитное выкидывали, то люди тут выстраивались в очередях», — рассказывает пенсионерка об известном советском универсаме «Волгоград» в Юго-Западе, на месте которого сегодня открылся «Виталюр». Мы посмотрели, чем новый магазин он отличается от предыдущих, поговорили с покупателями и сравнили цены в нем и в соседнем супермаркете.





Магазин находится на проспекте Газеты «Правда», 40/2. Раньше тут был «Рублевский», но потом объект выкупил «Виталюр». Сделка была совершена еще до того, как сеть перешла компании «Санта Бремор».

Фудкорт, вай-фай, фреш-бар

Новый магазин большой — торговая площадь составляет 1,3 тысячи «квадратов». По словам акционера «Виталюра» Виталия Яцука, здесь будут собраны все последние новшества, которые они внедряли в сети.



«Не знаю, что там немцы замешивают, но эта корзина из пластика, и она очень прочная. Я вешу 90 килограммов и она меня выдерживает», — говорит Виталий Яцук, демонстрируя немецкую корзину для покупок.

Яцук рассказывает, что во многом при создании этой торговой точки вдохновлялись украинской сетью магазинов «Сільпо». Например, здесь появился фудкорт, которому уделили особое внимание.

По словам Яцука, тут готовят пиццу по аналогу с неаполитанской. Правда, дровяную печь для этих целей не разрешило поставить МЧС. В продаже есть также продукция собственного производства — суши, блюда из кулинарии, блинчики, пироги, сендвичи, шаурма, бейглы. Продают даже супы — от 1,49 до 3,99 рубля, а также драники — от 1,99 до 2,99. Салаты можно собрать самому — здесь эта штука работает по аналогу Salateria. До 12.00 на кухне обещают готовить завтраки с блинчиками, сырниками и овсяной кашей. В «солянка-баре» можно на развес купить вяленые томаты или крупные оливки.



























Заметим, что подобные бистро и фудкорты прямо в торговом зале уже давно есть в других сетях. В «Виталюре» же это первый фудкорт.

Из новшеств также можно отметить вай-фай, возможность тут же вымыть и приготовить из фрукта сок, бесплатную нарезку мяса и рыбы. А чтобы посетители самостоятельно легко и быстро взвешивали продукты, тут установлены специальные напольные весы почти за 5 тысяч евро.

«В „Волгограде“ было все, даже пятирублевая колбаса, которую нигде не достать»

Первые немногочисленные покупатели ждали открытия с 10.30, хотя запустили всех под аплодисменты около 12.00. Толпа у магазина собралалась внушительная, несмотря на холод. Людей запускали периодически по несколько десятков.





Первые покупатели — жители района. Многие из них помнят знаменитый универсам «Волгоград», который в советское время и первые 20 лет независимости находился в этом здании.

— Уже лет 37 мы тут живем, так что магазин тут был лет 30 точно. В «Волгограде» было все, и пятирублевая колбаса, которую нигде не достать, и по талонам участники войны продукты получали. Магазин был очень хороший. Но потом он стал не очень. Но думаю, что все «Виталюры» хорошие, так что будет нормально, — рассказывает пенсионерка, которая зашла в числе первых.





Галина с дочерью Натальей и внуками вспоминает, что в последнее время в магазин не ходила, потому что выбор был плохой.

— Сначала он был конкурирующим, крупным. У нас было два магазина больших на районе — «Волгоград» и «Юго-Запад». В свое время очереди были за всем, но здесь просто выбора было больше, продавцы дружелюбнее. А со временем все стало хуже, ходить сюда вообще перестали. Сейчас хотим посмотреть, чем отличается магазин от того, что у нас на «Юго-Западе». Но уже видно, что товар представлен красиво.





Первые покупатели в считанные минуты опустошили холодильник с красной имитированной икрой за 2,99 по акции «1+1» — то есть два продукта по цене одного. Ажиотаж также был у колбас и мясных изделий.

Несмотря на то, что в районе много «Виталюров», основным конкурентом магазина в этой местности является супермаркет «Евроопт» — он расположен через дорогу в «Титане».





Сравниваем цены двух крупных сетей и находим некоторые отличия в пользу «Виталюра», а некоторые — в пользу «Евроопта».

Например, мандарин «Клементин» в «Виталюре» продают за 2,79, в «Евроопте» — за 2,99. 300 граммов слабосоленого лосося в вакуумной упаковке под маркой «Виталюр» стоят тут 14,29, а в «Евроопте» 300 граммов семги обойдутся в 14,99. Кило куриного филе в новом магазине стоит 7,79, в соседнем «Евроопте» — 7,49. Докторскую «по-Волковысски» в «Виталюре» продают за 7,85, в «Евроопте» — 7,59. Разница в ценах есть, но она незначительная.

В 12 часов толпа покупателей все еще ждет, когда их тоже пустят в новый магазин, но охранники успокаивают людей и говорят: «Всех пустят, не переживайте. Но лучше бы вечером уже пришли».