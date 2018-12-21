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«Спасал соседа и плакал»: парень хотел покончить с собой, но взрывом разнесло две квартиры. Он в СИЗО

22.12.2018 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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«Когда все случилось, брат побежал первым делом к обрушенной стене на крики, он освобождал из руин соседа, хоть у самого было более 30% ожогов», — рассказывает Алла — сестра Алексея, пострадавшего от взрыва в собственной квартире в Жлобине. Но теперь он уже не пострадавший, а обвиняемый в уголовном деле — ведь взрыв Алексей устроил сам. Случайно, говорит Алла, ведь он всего лишь хотел тихо отравиться газом в собственной квартире.


На рассвете 27 октября в Жлобине в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека: хозяин жилища, в котором взорвался газ, получил серьезные ожоги, его соседа увезли в больницу с черепно-мозговой травмой — на него обрушилась стена. Чудом уцелела спящая рядом с соседом жена и двое маленьких детей.

На место ЧП выехали следователи, по факту взрыва было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.

Как стало известно TUT.BY, обвиняемым по делу проходит хозяин квартиры, в которой произошел взрыв — 25-летний Алексей. Он в СИЗО.

Сестра Алла говорит, что брат ей признался: в ту ночь он хотел покончить с собой — но ни в коем случае не причинить вред соседям.

— Алексей уже потом мне рассказывал, что особых причин для самоубийства у него не было, — и как, мол, на такое решился, сам не понимает. Теперь стыдится своего поступка. Накрутил себя: мол, ничего в жизни не добился, — открыл конфорки и лег спать, — рассказывает женщина.


Проснулся Алексей от взрыва. Услышал крики и побежал на них. Как выяснилось, взрывной волной разрушило стену между его кухней и спальней соседей — и она рухнула прямо на спящих супругов.

— Он рассказывал, как спасал соседа, разбирал завалы и плакал. Говорит, не хотел ничего этого, хотел тихонько уйти и все.

Сначала, по словам женщины, в отношении брата было возбуждено дело по статье 219 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Парень выписался из больницы, еще месяц лечил дома незажившие раны и ожоги — а 13 декабря его вызвали на очередной допрос, и больше сестра его не видела.

— Сейчас он в СИЗО, ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Но ведь он не хотел вреда никому, — переживает сестра обвиняемого.

По словам Аллы, пострадавшие при взрыве соседи Алексея (им выделили временное жилье, т.к. после случившегося квартира не пригодна для проживания. — Прим. TUT.BY) претензий к нему не имеют и даже готовят ходатайство о том, чтобы парня освободили от уголовной ответственности. Глава семьи — Аркадий — подтвердил TUT.BY эту информацию.

В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, а информация об обстоятельствах происшествия будет предана огласке по окончании следствия.

Алексей — сирота. Когда умерла мать, мальчику было 15 лет, его забрала и воспитывала старшая сестра. Однокомнатную квартиру в арендном доме он получил три года назад.

 
 
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«Когда все случилось, брат побежал первым делом к обрушенной стене на крики, он освобождал из руин соседа, хоть у самого было более 30% ожогов», - рассказывает сестра...
 
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