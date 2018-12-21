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«Белгазпромбанк» дарил белорусским библиотекам книги Алексиевич - в трех областях отказались

22.12.2018 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико прокомментировал отказ библиотек из трех областей Беларуси принять в подарок книги Светланы Алексиевич. Об этом сообщает gazetaby.com.


Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Издание пятитомника «Галасы ўтопіі» на белорусском языке — самый успешный проект в истории краудфандинга в Беларуси. Во время кампании было собрано 110 тысяч долларов в эквиваленте. «Белгазпромбанк» заказал 15 000 экземпляров книг Светланы Алексиевич, чтобы безвозмездно передать в областные и районные библиотеки по всей стране.

Первыми получили подарки библиотеки Витебска и Витебской области, а также Минска и Минской области. Гродно и Брест в ответ на предложение банка сообщили, что в книгах Алексиевич не нуждаются. «Салідарнасць» созвонилась с руководством библиотек и задала простой вопрос: почему они отказываются от книг нобелевского лауреата.

Ответы удивили. Некоторые руководители ссылались на то, что не принимают такие решения самостоятельно, и кивали на вышестоящее начальство — идеологов. Те, в свою очередь, не смогли дать внятный ответ, поскольку «не дают комментарии по телефону» или не владеют ситуацией.

20 декабря во время пресс-конференции на площадке ulej.by Виктор Бабарико признался, что был шокирован, когда узнал, что библиотекам трех областей страны (Гродненской, Брестской и Могилевской) книги Светланы Алексиевич не нужны, потому что у них их достаточно.

—  Мы узнали, что ноль для белорусских чиновников — это достаточно. Я никогда не думал, что подарок может быть не нужен. Хотя бы из вежливости люди обычно берут и куда-то прячут надолго…

Председатель правления «Белгазпромбанка» подчеркнул, что это было первое подобное издание нобелевского лауреата — пятитомник на белорусском языке.

—  Мы были реально в шоке, — сказал Виктор Бабарико, добавив, что и он, и его коллеги в банке сильно растерялись, получив отказ. — Почему не нужно — задавать вопросы некому и неправильно.

По его словам, «Белгазпромбанк» воспринял эту ситуацию как вызов. В итоге было принято решение проверить, может быть, в Беларуси есть люди, которым ничего не нужно. В ответ банк запустил краудкампанию по распространению книг среди библиотек трех областей, «руководство которых считает, что ноль — это достаточно».

— На сайте lib.artbelarus.by любой представитель библиотеки этих областей может заказать то количество комплектов, которое он считает нужным для своей библиотеки, — рассказал Виктор Бабарико. — Читатели этих библиотек также могут предложить сделать заказ их сотрудникам.

По мнению Бабарико, эта кампания покажет, нужны ли людям книги Алексиевич. Возможно, считает он, мы увидим то, что часто наблюдаем: разрыв между желанием людей и пониманием этих желаний властью, которая почему-то считает, что не нужны библиотекам Беларуси книги нобелевского лауреата, изданные на родном языке.

—  У нас осталось чуть больше 600 комплектов. Получится — хорошо. Не получится — в любом случае мы найдем им применение, — добавил банкир, уточнив, что заказать книги могут только сотрудники библиотек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико прокомментировал отказ библиотек из трех областей Беларуси принять в подарок книги Светланы Алексиевич. Об этом сообщает...
 
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