Плюс 50 тысяч жителей, пешеходный центр: каким будет Гродно к 2030 году

Новый генплан Гродно презентовали в городском исполкоме. Сейчас он корректируется на ближайшие 10 лет. Сегодня численность населения города составляет 368 тысяч человек, к 2030 эксперты прогнозируют, что она вырастет до 405 тысяч. Поэтому в приоритете — освободить территории для новых микрорайонов. Согласно новому генплану города, Гродно будет застраиваться в северной и южной частях Грандичей, сообщает «Гродно Плюс».



Фото из Instagram Елены Зейликович

Сегодня на каждого жителя города приходится 23 квадратных метра общей площади, а к 30 году, если выполнится генплан, будет 28 квадратных метров. Это приблизительно как в Минске, говорит замдиректора «Белниипградостроительства» Юрий Винников.

Новый генплан предусматривает сохранение индивидуальной застройки — а в предыдущем варианте документа она была под снос. К слову, этот вопрос в первую очередь волновал активистов, которые посещают все слушания и презентации генплана города.

— Существующая индивидуальная застройка будет сноситься только в тех местах, где уже разработаны проекты детального планирования и в местах, где этот снос необходим под магистрали, — обещает начальник управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Дмитрий Вабищевич.

Зашла речь и об озеленении города. В Гродно планируют создать сплошные зеленые коридоры, расширить скверы в новых микрорайонах, посадить деревья в санитарных зонах крупнейших химических предприятий.

Предусматривает новый генплан и пешеходный исторический центр. Согласно документу, здесь будет ходить только общественный транспорт.

Генеральный план Гродно в ближайшие несколько месяцев должен пройти все этапы согласования.