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Плюс 50 тысяч жителей, пешеходный центр: каким будет Гродно к 2030 году
22.12.2018 14:22 — Новости Общества | Tut.by
Новый генплан Гродно презентовали в городском исполкоме. Сейчас он корректируется на ближайшие 10 лет. Сегодня численность населения города составляет 368 тысяч человек, к 2030 эксперты прогнозируют, что она вырастет до 405 тысяч. Поэтому в приоритете — освободить территории для новых микрорайонов. Согласно новому генплану города, Гродно будет застраиваться в северной и южной частях Грандичей,
Сегодня на каждого жителя города приходится 23 квадратных метра общей площади, а к 30 году, если выполнится генплан, будет 28 квадратных метров. Это приблизительно как в Минске, говорит замдиректора «Белниипградостроительства» Юрий Винников.
Новый генплан предусматривает сохранение индивидуальной застройки — а в предыдущем варианте документа она была под снос. К слову, этот вопрос в первую очередь волновал активистов, которые посещают все слушания и презентации генплана города.
— Существующая индивидуальная застройка будет сноситься только в тех местах, где уже разработаны проекты детального планирования и в местах, где этот снос необходим под магистрали, — обещает начальник управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Дмитрий Вабищевич.
Зашла речь и об озеленении города. В Гродно планируют создать сплошные зеленые коридоры, расширить скверы в новых микрорайонах, посадить деревья в санитарных зонах крупнейших химических предприятий.
Предусматривает новый генплан и пешеходный исторический центр. Согласно документу, здесь будет ходить только общественный транспорт.
Генеральный план Гродно в ближайшие несколько месяцев должен пройти все этапы согласования.
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Новый генплан Гродно презентовали в городском исполкоме. Сейчас он корректируется на ближайшие 10 лет.
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