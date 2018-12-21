Новый глава Минска хочет проанализировать потребность города в торгово-развлекательных центрах

Сегодня новый председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак провел прямую телефонную линию, во время которой в числе прочего пообещал постараться сделать звонок с мобильника на 115 бесплатным, а также сказал о необходимости проанализировать потребность города в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Жительница Минска спросила, почему звонки на 115 не бесплатны с мобильного, как, к примеру, в экстренные службы. Ведь в контакт-центр ЖКХ люди нередко обращаются в неотложных ситуациях: при авариях на сетях, в случаях неисправностей. Иногда обратиться в службу нужно, а на мобильном закончились деньги.

— Обязательно рассмотрим эту ситуацию и постараемся сделать так, чтобы для жителей звонок стал бесплатным независимо от оператора связи, — ответил Сивак.

Женщина с Рафиева рассказала, что на их улице на месте яблоневого сада предлагается построить торгово-развлекательный центр. Жители же просят сохранить зеленую зону. Сивак пообещал лично выехать на место и разобраться в ситуации.

Он также обратил внимание на то, что необходимо в целом проанализировать потребность города в торгово-развлекательных центрах. Как показывает практика, из-за финансовых трудностей инвесторов некоторые из них не достраиваются годами. Пустуют площади и в работающих объектах.