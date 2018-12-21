«Проделана большая работа». У половины минчан перестали отключать горячую воду по ночам

Примерно в половине жилых многоэтажек столицы уже не отключают горячую воду по ночам. Об этом агентству « Минск-Новости » рассказали в УП «Минсккоммунтеплосеть».





Напомним, долгое время с 00.00 и, как правило, до 5.00 теплоэнергетики отключали циркуляционно-повысительные насосы, которые обеспечивают транспортировку горячей воды в системе водоснабжения жилого дома. Мы подробно писали , зачем это надо и как работает.

Но в «Минсккоммунтеплосети», которая обслуживает около 50% жилфонда, от этой практики ушли.

— В центральных тепловых пунктах, которые находятся на балансе предприятия (их более 200), циркуляционные насосы горячего водоснабжения переведены на круглосуточный режим работы, — рассказал исполняющий обязанности главного инженера УП «Минсккоммунтеплосеть» Геннадий Лукашевич. — Теперь наши потребители могут в любое время суток повернуть вентиль, и из крана польется горячая вода. Предварительно была проделана большая работа — проведены инженерные расчеты, грамотный анализ, оптимизация схем, выполнены различные технические мероприятия. В частности, на насосы ГВС установлены преобразователи частоты. Если раньше экономия электроэнергии за счет отключений насосов в ночное время составляла по нашему предприятию около 100 тыс. кВт⋅ч ежемесячно, то благодаря проведенным мероприятиям мы достигли сокращения расхода электроэнергии примерно на те же 100 тыс. кВт⋅ч при постоянно работающих насосах. Удельные нормы на транспортировку теплоносителя, в том числе горячей воды, остались на прежнем уровне, без превышения.

Остальной жилфонд обслуживает филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго». По состоянию на осень перевода горячего водоснабжения на круглосуточный режим работы там не планировали.

Узнать, какая организация поставляет вам горячую воду, можно несколькими способами: посмотреть договор, позвонить в ЖЭУ или в 115.