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Минздрав рассказал, сколько белорусов привилось от гриппа

22.12.2018 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Прививки против гриппа сделали 40,3% белорусов, в том числе около 55% детей и 37% взрослых, сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Привитых практически столько же, сколько и в прошлом году. При этом, чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно, чтобы привились 40% белорусов.


Фото: Reuters

В этом году от гриппа привились 40,3% белорусов. Массовая кампания по прививкам стартовала 1 октября. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения вакцинацию против гриппа проводили в первую очередь для защиты наиболее уязвимых групп населения. Охват прививками среди этой категории людей составил более 75%.

Таким образом, прививки сделали 75,4% детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, около 77% детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, беременные женщины. Также в этом сезоне, как и раньше, активно прививались люди старше 65 лет. Среди них охват вакцинацией составил 75,7%.

В прошлом году количество привитых достигло 40,5%. С ноября 2017 года по март 2018 года благодаря вакцинации было предупреждено более 135 тысяч случаев гриппа, в том числе более 16,2 тысячи случаев осложненных форм. Удалось предупредить более 182 тысяч случаев негриппозных острых респираторных инфекций. На каждый вложенный доллар в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте 15,8 доллара.

В этом сезоне ожидается средний уровень активности вирусов гриппа. По прогнозам, грипп может больше других затронуть детей до 14 лет.

Напомним, что люди из группы риска в более 70% случаев переносят грипп тяжело. Есть вероятность развития первичной вирусной пневмонии. Она трудно поддается лечению и зачастую приводит либо к длительному пребыванию человека в стационаре, либо к неблагоприятным исходам.

Действие вакцины от гриппа сохраняется до 6−12 месяцев. Насколько надежной будет защита, зависит от возраста и состояния здоровья человека, индивидуальных особенностей. В среднем из 100 привитых 70−98 человек не заболеют гриппом. Если привитый заболеет, а это 2−30 человек из 100, то болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.

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Массовая кампания по прививкам от гриппа стартовала 1 октября.
 
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