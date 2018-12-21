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Минздрав рассказал, сколько белорусов привилось от гриппа
22.12.2018 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Прививки против гриппа сделали 40,3% белорусов, в том числе около 55% детей и 37% взрослых, сообщается на
В этом году от гриппа привились 40,3% белорусов. Массовая кампания по прививкам стартовала 1 октября. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения вакцинацию против гриппа проводили в первую очередь для защиты наиболее уязвимых групп населения. Охват прививками среди этой категории людей составил более 75%.
Таким образом, прививки сделали 75,4% детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, около 77% детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, беременные женщины. Также в этом сезоне, как и раньше, активно прививались люди старше 65 лет. Среди них охват вакцинацией составил 75,7%.
В прошлом году
В этом сезоне ожидается
Напомним, что люди из группы риска в более 70% случаев
Действие вакцины от гриппа
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Массовая кампания по прививкам от гриппа стартовала 1 октября.
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