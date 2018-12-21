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Задушил палкой от культиватора. Дело об убийстве студентом одногруппницы скоро рассмотрит суд
22.12.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Дело об убийстве 19-летней Насти Талыш будет рассматривать суд Кировского района. Обвиняемый — ее одногруппник и почти сосед Валентин, которому на момент задержания было 17 лет. Его обвиняют в убийстве, краже и хищении личных документов,
Анастасия и Валентин учились в Жиличском колледже на 2-м курсе и получали специальность «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства».
Следствие установило, что 29 мая 2018 года на приусадебном участке Валентин и Анастасия поссорились. Молодой человек ударил девушку рукой в область грудной клетки. Настя упала, а парень задушил ее палкой от культиватора. Труп девушки обвиняемый спрятал в кустах недалеко от места преступления, а затем забрал деньги, телефон и паспорт.
Парень сейчас находится под стражей.
Настю Талыш
Тело девушки нашли соседи. Их участок — второй от дома Валентина, который находится на перекрестке при въезде в Павловичи и виден с автобусной остановки. Дальняя гряда вплотную подходит к роще. По словам соседа-пенсионера, женщины пололи на ней сорняки, почувствовали неприятный запах, пошли на него — и увидели тело.
Односельчане говорят, что никогда бы не подумали, что Валентин на такое способен. Отец обвиняемого
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Обвиняемый - 17-летний парень, практически сосед девушки и ее одногруппник. По версии следствия, убийство произошло около автобусной остановки.
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