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Задушил палкой от культиватора. Дело об убийстве студентом одногруппницы скоро рассмотрит суд

22.12.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Дело об убийстве 19-летней Насти Талыш будет рассматривать суд Кировского района. Обвиняемый — ее одногруппник и почти сосед Валентин, которому на момент задержания было 17 лет. Его обвиняют в убийстве, краже и хищении личных документов, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.


Под этим деревом нашли труп 19-летней Анастасии Талыш. Тело пролежало тут больше недели. Трава на территории обкошена во время следственных действий. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Анастасия и Валентин учились в Жиличском колледже на 2-м курсе и получали специальность «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства».

Следствие установило, что 29 мая 2018 года на приусадебном участке Валентин и Анастасия поссорились. Молодой человек ударил девушку рукой в область грудной клетки. Настя упала, а парень задушил ее палкой от культиватора. Труп девушки обвиняемый спрятал в кустах недалеко от места преступления, а затем забрал деньги, телефон и паспорт.

Парень сейчас находится под стражей.

Настю Талыш искали с 29 мая: девушка пропала по дороге с учебы домой. Тело Насти обнаружили лишь на 9-й день. Оно лежало в березовой роще примерно в 15 метрах от автобусной остановки «Деревня Павловичи». До дома, где жил обвиняемый, — примерно столько же.


Анастасия Талыш. Фото со страницы девушки в соцсети.

Тело девушки нашли соседи. Их участок — второй от дома Валентина, который находится на перекрестке при въезде в Павловичи и виден с автобусной остановки. Дальняя гряда вплотную подходит к роще. По словам соседа-пенсионера, женщины пололи на ней сорняки, почувствовали неприятный запах, пошли на него — и увидели тело.

Односельчане говорят, что никогда бы не подумали, что Валентин на такое способен. Отец обвиняемого рассказывал TUT.BY, что Валентин «никогда мухи не обидел».

 
 
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Обвиняемый - 17-летний парень, практически сосед девушки и ее одногруппник. По версии следствия, убийство произошло около автобусной остановки.
 
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