В аэропорту не работают терминалы, в которых билет до Минска можно купить по карточке

В столичном аэропорту уже несколько месяцев не работают терминалы «Минсктранса» для покупки билетов в аэропорту. На это пожаловался пользователь TUT.BY.



Справа — неработающий терминал для покупки билетов на автобусы Минсктранса в Национальном аэропорту «Минск». Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

— По какой-то причине уже полгода как не работают терминалы «Минсктранса», где можно приобрести билеты по карточке, — сообщил TUT.BY Михаил. — Картой у водителя автобуса или маршрутного такси рассчитываться нельзя, а я очень часто летаю — так что должен заранее позаботиться, чтобы снять деньги на обратную дорогу домой. А как же предстоящие Европейские игры? Что будут делать гости, прилетев в аэропорт, — бегать и искать банкоматы? Я считаю, что это уже позор, что нельзя в таком месте сделать терминалы.

По информации Минского автовокзала, в аэропорту шесть подобных терминалов.

На запрос редакции «Минсктранс» ответил, что прием платежей в терминалах временно приостановили, а связано это с изменениями требований международных платежных систем (PSI) к банковскому оборудованию.



Неработающий терминал в аэропорту. Фото: Михаил, пользователь TUT.BY



«Минсктранс» советует покупать электронный билет на пригородные, междугородные и международные автобусы при помощи банковской карточки в интернете — на сайте www.ticketbus.by.

Также купить билет в пригородном и междугородном сообщениях можно через банкоматы и инфокиоски «Беларусбанка» и «Белинвестбанка», — добавляют транспортники.