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Сильный мокрый снег и гололедица. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях
22.12.2018 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Сильный мокрый снег и гололедицу обещают синоптики в субботу. В воскресенье также ожидаются не очень комфортные погодные условия.
«Днем 22 декабря местами по республике ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. 23 декабря местами по стране ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица», — сказано в сообщении на сайте Белгидромет Минприроды.
Синоптики объявили желтый уровень опасности, означающий погодные условия, которые могут быть потенциально опасны, хотя и являются обычными для территории Беларуси.
В субботу температура воздуха минимальная ночью
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Сильный мокрый снег и гололедицу обещают синоптики в субботу. В воскресенье также ожидаются не очень комфортные погодные условия.
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