В общежитии горецкой сельхозакадемии закрыли буфет - студенты и персонал написали министру

В общежитии Белорусской государственной сельхозакадемии закрыли буфет. Руководство университета считает его убыточным. Персонал говорит об обратном, а студенты возмущены: это единственное место в академии, где можно было поесть до 19.00.





Буфет с кухней в бывшем кафе «Мечта» работал около девяти лет. Но в конце ноября работникам сообщили, что это место закрывается, потому что несет убытки.

Сотрудники этому удивились и сначала составили ходатайство на имя ректора. В нем описали, что этот пункт питания посещают студенты общежитий № 9, 10а, 10б, 12 и 14. И что это единственное место в академии, где можно поесть до 19.00.

Повар Надежда говорит, что в среднем посещение буфета обходится до 2,5 рубля. За эти деньги можно купить суп, второе, салат и компот. Женщина объяснила, что планово-финансовый отдел академии предоставил расчет количества посещений по численности чеков в день — получилось в среднем 57 человек. Однако в реальности ходит по 120−130 студентов, утверждает повар. Просто иностранные студенты, например, часто делают так: один платит за нескольких друзей.

Сотрудники буфета сами рассчитали количество посещений и предоставили таблицу с выручками всех буфетов и столовой. Получилось, что в бывшей «Мечте» прибыль не такая уже и плохая, с учетом, что там работал всего один повар и еще два сотрудника с зарплатой 305 рублей. Все эти документы хотели предоставить исполняющему обязанности ректора. Вдобавок студенты составили петицию, которую подписали 345 человек.

На личный прием к руководителю вуза попасть не удалось, поэтому пришлось все документы зарегистрировать и оставить у секретаря. Как только бумаги дошли до адресата, повара сразу же вызвали в главный кабинет академии. Женщина все объяснила и показала — но ничего не изменилось.

8 декабря был последним днем работы буфета. 10 декабря списали все оборудование. По словам сотрудников, многие им сочувствуют, но руководство БГСХА свое решение пока оставило без изменений.





11 декабря работники буфета направили ходатайство министру сельского хозяйства Беларуси Леониду Зайцу. К нему приложили данные выручки всех буфетов и столовой академии, финансовый отчет по буфету и заявление сотрудников, в котором объясняют всю непростую ситуацию.

По словам персонала, этот пункт питания — единственный из всех в академии, где можно съесть свежеприготовленный обед. Повар также учитывала пищевые традиции студентов из Азии — им предлагали альтернативу свинине.