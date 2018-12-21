Вы покупаете это в магазине каждый день. Топ-5 самой «вредной» упаковки

Производители товаров хотят иметь такую упаковку, которая не горит, не ломается, не рвется и в воде не тонет. Однако яркий пакет от любимых конфет или бутылочка от йогурта будет разлагаться на свалке дольше, чем сможет прожить ее покупатель. В продолжении проекта «Цель 99» и TUT.BY «Вторая жизнь» мы рассказываем о самой «злодейской» упаковке — той, которую сложнее всего переработать для повторного использования.





Партнер проекта:

Движение « Цель 99 » инициировано учреждением « Оператор вторичных материальных ресурсов ». «Цель 99» — стремление перерабатывать максимум бытовых отходов в Беларуси. Собирайте раздельно отходы! Маленькое усилие каждого из нас — большой эффект для страны.