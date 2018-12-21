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Вы покупаете это в магазине каждый день. Топ-5 самой «вредной» упаковки
22.12.2018 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Производители товаров хотят иметь такую упаковку, которая не горит, не ломается, не рвется и в воде не тонет. Однако яркий пакет от любимых конфет или бутылочка от йогурта будет разлагаться на свалке дольше, чем сможет прожить ее покупатель. В продолжении проекта
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Вместе с Цель99 в рамках проекта «Вторая жизнь» рассказываем о том, какую упаковку сложнее всего переработать. *Партнерский материал
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