Памятка для владельцев собак

I. Зарегистрировать собаку в жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства либо в товариществе собственников, которые выдают регистрационное удостоверение установленного образца и жетон.

Прикрепить жетон к ошейнику животного.

Регистрация производится: в течение 3 дней со дня приобретения собаки; щенков – в возрасте от 3 до 3,5 месяцев.

Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 N 834.

содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 N 834. Если вы не зарегистрируете собаку, то вас могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин . Если такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или имуществу, то размер штрафа составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю будет применен административный арест.

. Если такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или имуществу, то размер штрафа составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю будет применен административный арест. Статья 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

II. Уплатить налог за владение собаками.

Налог взимается за каждую собаку.

Ставки налога:

0,3 базовой величины за квартал;

1,5 базовой величины за квартал - за потенциально опасную породу собаки, включенную в перечень таких животных.

На территории Борисовского района от налога за владение собаками освобождаются:

- инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

- неработающие пенсионеры, инвалиды I и II группы при отсутствии совместно проживающих с ними трудоспособных членов семьи, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, имеющие на иждивении трех и более детей, - за одну собаку;

- проживающие в одноквартирных, блокированных жилых домах при условии, что собаки не используются ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога включается в квартплату.

Срок уплаты налога за владение собаками:

- за I квартал – до 27 апреля;

- за II квартал – до 27 июля;

- за III квартал – до 27 октября;

- за IV квартал – до 27 января.

Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не представляется.

Глава 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Инструкция о налоге за владение собаками, утв. решением Борисовского районного Совета депутатов от 30.12.2015 № 73.

Перечень потенциально опасных пород собак, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12.12.2001 № 40.

Отдел информационно-разъяснительной работы

инспекции Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь по Борисовскому району.