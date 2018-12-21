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Памятка для владельцев собак

22.12.2018 — Новости Общества | Единство  
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  1. I. Зарегистрировать собаку в жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства либо в товариществе собственников, которые выдают регистрационное удостоверение установленного образца и жетон.
  • Прикрепить жетон к ошейнику животного.
  • Регистрация производится: в течение 3 дней со дня приобретения собаки; щенков – в возрасте от 3 до 3,5 месяцев.
  • Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2001 N 834.
  • Если вы не зарегистрируете собаку, то вас могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. Если такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или имуществу, то размер штрафа составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю будет применен административный арест.
  • Статья 15.47 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
  1. II. Уплатить налог за владение собаками.
  • Налог взимается за каждую собаку.
  • Ставки налога:

               0,3 базовой величины за квартал;

                       1,5 базовой величины за квартал - за потенциально опасную породу собаки, включенную в перечень таких животных.

  • На территории Борисовского района от налога за владение собаками освобождаются:

                 - инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

                 - неработающие пенсионеры, инвалиды I и II группы при отсутствии совместно проживающих с ними трудоспособных членов семьи, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие граждане, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, имеющие на иждивении трех и более детей, - за одну собаку;

                 - проживающие в одноквартирных, блокированных жилых домах при условии, что собаки не используются ими в предпринимательской деятельности.

  • Сумма налога включается в квартплату.
  • Срок уплаты налога за владение собаками:

                 - за I квартал – до 27 апреля;

                 - за II квартал – до 27 июля;

                 - за III квартал – до 27 октября;

                 - за IV квартал – до 27 января.

  • Налоговая декларация (расчет) по налогу за владение собаками не представляется.
  • Глава 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.
  • Инструкция о налоге за владение собаками, утв. решением Борисовского районного Совета депутатов от 30.12.2015 № 73.
  • Перечень потенциально опасных пород собак, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12.12.2001 № 40.

Отдел информационно-разъяснительной работы                                   

инспекции Министерства по налогам и сборам

 Республики Беларусь по Борисовскому району.

 
 
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Многие граждане являются владельцами собак. Напоминаем, что во избежание предусмотренной законодательством ответственности домашних питомцев нужно...
 
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