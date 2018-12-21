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Дети Сморгонского ЦКРОиР ждут праздника, готовятся к нему и с нетерпением ждут гостей

22.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Под Новый год все ребята ждут подарков и чудес… Дети Сморгонского ЦКРОиР – не исключение: они ждут праздника, готовятся к нему, с нетерпением ждут гостей.

Наши ребята, не смотря на особенности в развитии, ограничения в возможности взаимодействовать с окружающими, умеют радоваться каждому прожитому дню, удивляют своей непосредственностью и открытостью миру. Наши дети любят танцевать, петь, играть, дружить. 

Центр живёт насыщенной жизнью, позволяющей каждому ребёнку чувствовать себя счастливым. У нас проводится огромное количество утренников, праздников, спортивных мероприятий, акций. И сейчас все ребята находятся в ожидании самого главного, красочного, волшебного праздника – Нового года. Многие жители Сморгони активно участвуют в подготовке к этому празднику в Сморгонском ЦКРОиР.

Уже прошёл на вещевом рынке микрорайона Восточный благотворительный концерт-акция «Доброе сердце», от организаций города перечислены денежные средства на приобретение сладких подарков для ребят.

Дети Сморгонского ЦКРОиР ждут праздника, готовятся к нему и с нетерпением ждут гостей

Огромное спасибо дирекции вещевого рынка «Восточный», руководству ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», ИООО «Кроноспан» за оказанную материальную помощь в подготовке к Новогоднему утреннику. А артистам Александру Хоревко, Наталье Гордевич, Ирине Казак, Максиму Пашуку, Станиславу Лещевичу, которые восхищали и согревали всех детей и взрослых своим выступлением, спасибо за замечательную концертную программу.

Дети Сморгонского ЦКРОиР разослали приглашения на утренник, сделанные своими руками, всем добрым людям. И для дорогих гостей ребята вместе со своими учителями и воспитателями готовят подарки – красивые новогодние открытки и поделки. Мы не только любим получать подарки, мы с огромным удовольствием их дарим всем добрым людям! Пусть в наступающем году исполнятся все ваши мечты, а жизнь будет полна добрыми чудесами!

Светлана РОДЬКО, учитель-дефектолог Сморгонского ЦКРОиР.

 
 
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Под Новый год все ребята ждут подарков и чудес… Дети Сморгонского ЦКРОиР – не исключение: они ждут праздника, готовятся к нему, с нетерпением ждут гостей.
 
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