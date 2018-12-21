Дети Сморгонского ЦКРОиР ждут праздника, готовятся к нему и с нетерпением ждут гостей

Под Новый год все ребята ждут подарков и чудес… Дети Сморгонского ЦКРОиР – не исключение: они ждут праздника, готовятся к нему, с нетерпением ждут гостей.

Наши ребята, не смотря на особенности в развитии, ограничения в возможности взаимодействовать с окружающими, умеют радоваться каждому прожитому дню, удивляют своей непосредственностью и открытостью миру. Наши дети любят танцевать, петь, играть, дружить.

Центр живёт насыщенной жизнью, позволяющей каждому ребёнку чувствовать себя счастливым. У нас проводится огромное количество утренников, праздников, спортивных мероприятий, акций. И сейчас все ребята находятся в ожидании самого главного, красочного, волшебного праздника – Нового года. Многие жители Сморгони активно участвуют в подготовке к этому празднику в Сморгонском ЦКРОиР.

Уже прошёл на вещевом рынке микрорайона Восточный благотворительный концерт-акция «Доброе сердце», от организаций города перечислены денежные средства на приобретение сладких подарков для ребят.





Огромное спасибо дирекции вещевого рынка «Восточный», руководству ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», ИООО «Кроноспан» за оказанную материальную помощь в подготовке к Новогоднему утреннику. А артистам Александру Хоревко, Наталье Гордевич, Ирине Казак, Максиму Пашуку, Станиславу Лещевичу, которые восхищали и согревали всех детей и взрослых своим выступлением, спасибо за замечательную концертную программу.

Дети Сморгонского ЦКРОиР разослали приглашения на утренник, сделанные своими руками, всем добрым людям. И для дорогих гостей ребята вместе со своими учителями и воспитателями готовят подарки – красивые новогодние открытки и поделки. Мы не только любим получать подарки, мы с огромным удовольствием их дарим всем добрым людям! Пусть в наступающем году исполнятся все ваши мечты, а жизнь будет полна добрыми чудесами!

Светлана РОДЬКО, учитель-дефектолог Сморгонского ЦКРОиР.