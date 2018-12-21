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«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

22.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Первое гражданское чувство – чувство создателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека.
В. А. Сухомлинский

В четверг, 20 декабря 2018 г., в средней школе №7 г. Сморгони прошел единый день информирования для учащихся VIII-XI классов по теме «Будущее Беларуси – это мы». В 2018/2019 учебном году такое мероприятие под общим девизом «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» проводится каждый четвертый четверг месяца.

«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

Для информирования старшеклассников и обсуждения с ними вопросов по различным темам была приглашена информационная группа Сморгонского районного исполнительного комитета.

Мероприятие прошло в форме ток-шоу, разделённого на три тематических блока – «ШАГа».

В рамках «ШАГа-1» «МЫ УЗНАЁМ» информационная группа учащихся XI класса в составе Екатерины Гружевской, Александры Рынкевич, Кристины Месячик и Даниила Куречко познакомили присутствующих с событиями, которые произошли в их жизни и жизни школы за последний месяц. В частности, Александра Рынкевич продемонстрировала электронную презентацию, в которой представила  своё  посещение детского «Евровидения – 2018» в Минске.

«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

Во время 2-го тематического блока «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» первый секретарь Сморгонского райкома БРСМ Татьяна Гетманович ответила на вопросы, связанные с проведением акции «Наши дети». Выступающая отметила также, что это не единичная акция, и рассказала о других мероприятиях, которые будут проходить в этом году. В заключение своего выступления секретарь райкома БРСМ пригласила ребят принять активное участие в волонтёрской и тимуровской работе.

«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

Вопросы повышения эффективности строительного комплекса Беларуси осветили директор КУП «ЖРЭС» Дмитрий Станкевич и главный специалист отдела Сморгонского ЖКХ Людмила Томашевич. Старшеклассников интересовали проблемы благоустройства города в следующем году, строительство спортивных объектов и возможность работать в школьных и студенческих строительных бригадах. Людмила Томашевич рассказала также о льготах на получение жилья для молодых специалистов и молодых семей.

«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

Диалог с оперуполномоченным группы наркоконтроля Сморгонского РОВД Вячеславом Мармулевским был посвящён проблеме употребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Отвечая на вопросы учащихся, сотрудник РОВД довёл до сведения их информацию об ответственности за употребление алкоголя, в том числе слабоалкогольных коктейлей, энергетических напитков и пива.

Инспектор ГПиВО Сморгонского РОЧС Надежда Войнилко напомнила о необходимости соблюдения мер безопасности на льду и предупредила о возможных последствиях использования нелицензионных пиротехнических средств в преддверии новогодних праздников.

В ходе реализации «ШАГа-3» «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся пришли к выводу о необходимости принимать активное участие в благотворительных и волонтёрских акциях, проводимых БРСМ и другими общественными организациями. Помощь в благоустройстве родного города – это та лепта, которую предложили ребята в качестве доказательства своей активной гражданской позиции.

«Шаг» – узнаём, размышляем, действуем!

Людмила МАЕВСКАЯ, учитель истории средней школы №7 г. Сморгони.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Первое гражданское чувство – чувство создателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека. В. А. Сухомлинский
 
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