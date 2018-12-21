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Сказка про волшебные часы, хороводы и подарки. Игорь Жук в рамках акции "Наши дети" посетил школу-интернат для детей с нарушениями зрения
22.12.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
В специализированную школу-интернат для детей с нарушениями зрения с поздравлениями и, конечно же, подарками пришел председатель областного Совета депутатов, лидер областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук.
– В акции «Наши дети» активное участие принимают в том числе депутаты и общественные объединения. Посещают различные детские коллективы, поздравляют с наступающими праздниками – и это добрая традиция, она, несомненно, оставит теплый след в сердцах детей. Хочется пожелать вам в новом году успехов во всем. Возможно, в ряде случаев вам приходится труднее, чем обычным детям, но знайте: в нашей стране созданы все необходимые условия, чтобы вы смогли реализовать себя в жизни, – отметил Игорь Жук.
На утренник к ребятам с подарками также пришли председатель городского Совета депутатов Борис Федоров и многочисленные шефы. Они вместе с детьми встали в новогодний хоровод у красавицы-елки, получился добрый душевный праздник. И очень интересный: у красочно наряженного новогоднего дерева дети разыскивали Кота Баюна, который своровал волшебные часы. Как водится в сказке, добро победило зло. И это ребята отметили песнями и плясками.
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Сказка про волшебные часы, хороводы и подарки. Игорь Жук в рамках акции "Наши дети" посетил школу-интернат для детей с нарушениями зрения
В специализированную школу-интернат для детей с нарушениями зрения с поздравлениями и, конечно же, подарками пришел председатель областного Совета депутатов,...
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