21 декабря состоялось открытие нового магазина «Родны Кут». Торговый объект расположен по адресу г .Столин, ул. Ульянова, 15.
Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ
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Фоторепортаж: в Столине открылся новый магазин «Родны кут»
22.12.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся
Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ
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21 декабря состоялось открытие нового магазина «Родны Кут». Торговый объект расположен по адресу г .Столин, ул. Ульянова, 15. Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ
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