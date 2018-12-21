В школах Дубровенскго района прошли профилактические беседы о правилах поведения в зимний период





Незаметно пролетела вторая четверть. В елочной мишуре, снежинках и праздничной суете наступили зимние каникулы. Эта пора — одна из самых ответственных для всех взрослых: необходимо, чтобы зимний отдых был полезным и безопасным. Во всех школах района прошли профилактические беседы и инструктажи о правилах поведения в зимний период и на праздничных новогодних мероприятиях. В районном Доме культуры прошло мероприятие «Зимние каникулы: интересно, полезно, безопасно». Организаторы пригласили на встречу с учащимися представителей КДН, правоохранительных органов, МЧС, учреждений здравоохранения, ОСВОД и энергонадзора.

Каждый из выступающих рассказал о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы праздники не обернулись травмами, правонарушениями и чрезвычайными ситуациями. Безусловно, дети есть дети. Кто-то слушал внимательно, кто-то сразу пытался обсудить с соседом услышанное и пропускал следующую порцию информации, а может, даже хорошо усвоив предостережения, маленький человек не сможет сориентироваться в сложной ситуации. Поэтому главную роль в обеспечении безопасности все-таки следует сыграть взрослым.

Уважаемые родители! В дни новогодних праздников не забывайте о том, что рядом с вами находятся дети. Они как губка впитывают образцы поведения, пробуют вам подражать, ищут пути самовыражения. Порой, это приводит к непоправимому.

Поэтому будьте примером своим детям, не допускайте противоправного поведения, соблюдайте правила противопожарной и электробезопасности.

Учите ребенка быть осмотрительным во время катания на санках, лыжах и коньках. Объясните недопустимость нахождения на льду водоемов. Контролируйте, где, с кем и какими икрами занят ваш ребенок.

Убедите, что в любой трудной ситуации ребенок может рассчитывать на вашу помощь и поддержку.

Постарайтесь, чтобы новый год начался для вашей семьи с радостного общения и совместного время¬провождения. А учреждения культуры, образования, физкультуры и спорта помогут вам в этом: в городе запланирован большой спектр праздничных меро¬приятий, на которых можно побывать всей семьей.

Кроме того, в городских школах, в школах Осинторфа и Добрыни будут работать школьные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. В них в течение зимних каникул отдохнут 120 человек. На базе средней школы №1 г.Дубровно будет работать профильный спортивный отряд: двадцать воспитанников СДЮШОР смогут не только отдохнуть, но и под руководством тренеров повысить свое спортивное мастерство.

Елена КОРСАКОВА.