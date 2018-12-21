Как правильно перевозить детей на автобусе

Школьные экскурсии, посещение культурных мероприятий, организованные поездки по Беларуси за рубеж в места отдыха или летние лагеря – все это важно и необходимо для развития и досуга детей. Но далеко не все знают, как правильно организовать перевозку группы детей на автобусе. А между тем, отдельная глава Правил автомобильных перевозок пассажиров (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 года № 972) посвящена теме организованных поездок с детьми на автобусах. Давайте вспомним вместе самые важные пункты и требования.



организованная группа детей – дети от 8 человек и больше, возраст которых младше 16 лет;

дети, которые едут в сопровождении родителей, не учитываются;

все, кто едет в автобусе, должны сидеть. Стоять нельзя ни детям, ни взрослым;

с теми, кто сопровождает детей, должен быть проведен инструктаж со стороны организатора поездки (директор школы, руководитель секции и т.п.);

на каждый автобус выделяется один сопровождающий , если детей больше 20 – два;

, если детей больше 20 – два; если едет несколько автобусов, назначается старший сопровождающий. Он едет в головном автобусе.

Минимум за три дня до поездки заказчик или перевозчик письменно уведомляют ГАИ по месту отправления о поездке. Предоставляют данные о датах поездки, маршруте, марке и номере автобуса, ФИО водителей. Прилагают список детей и сопровождающих.

заказчик или перевозчик по месту отправления о поездке. Предоставляют данные о датах поездки, маршруте, марке и номере автобуса, ФИО водителей. Прилагают список детей и сопровождающих. после уведомления ГАИ, сотрудники инспеции проводят с водителями инструктаж

если в колонне больше трех автобусов, ГАИ выделяет для сопровождения служебный автомобиль. Если автобусов больше десяти – выделяют 2 сопровождающих автомобиля ГАИ.

Если автобусов больше десяти – выделяют 2 сопровождающих автомобиля ГАИ. автомобили ГАИ сопровождают колонну от места отправления до конечного пункта в пределах границ Беларуси

Минимум за 7 дней до поездки автобусы, которые будут перевозить детей, должны пройти техосмотр на базе своего парка или на диагностической станции. У водителя при себе должен быть акт ТО или диагностическая карта с заключением о допуске автобуса к перевозке детей.

автобусы, которые будут перевозить детей, на базе своего парка или на диагностической станции. У водителя при себе должен быть акт ТО или диагностическая карта с заключением о допуске автобуса к перевозке детей. Перевозить группу детей может только водитель, который имеет непрерывный стаж вождения от 3х лет по категории «D» и при этом за последний год ни разу не привлекался за нарушение ПДД в частях 1, 3, 4 и 9 статьи 18.12, статьях 18.13 – 18.19, 18.21, 18.22, 18.26 КоАП. Для подтверждения этого факта в ГАИ предоставляется письменное подтверждение с подписью руководителя и печатью организации, где работает водитель.

в частях 1, 3, 4 и 9 статьи 18.12, статьях 18.13 – 18.19, 18.21, 18.22, 18.26 КоАП. Для подтверждения этого факта в ГАИ предоставляется письменное подтверждение с подписью руководителя и печатью организации, где работает водитель. Если маршрут занимает более 450 км, в каждом автобусе должно быть 2 водителя . Меняться они должны так, чтобы отдыхать между сменами минимум 12 часов.

. Меняться они должны так, чтобы отдыхать между сменами минимум 12 часов. Скорость передвижения автобусов, везущих группу детей – не выше 70 км/ч , даже за городом.

, даже за городом. На автобусе должен быть опознавательный знак «Перевозка детей» и обязательно включен ближний свет фар или дневные ходовые огни (габариты).

и обязательно включен ближний свет фар или дневные ходовые огни (габариты). Перевозить с 23.00 до 05.00 детей можно только в случае трансфера на вокзал и в аэропорт (или от них) или только до ближайшего места ночлега при задержках в пути.

детей можно трансфера на вокзал и в аэропорт (или от них) или только до ближайшего места ночлега при задержках в пути. В условиях недостаточной видимости – сильный дождь, туман, снегопад – перевозить детей не рекомендуется.

Если возникла какая-то неисправность или обстоятельства, которые мешают перевозить детей (или нарушены Правила перевозки), до устранения нарушений и препятствий ехать нельзя.

Как видите, есть ряд достаточно жестких требований к организованным поездкам с детьми. Не поленитесь еще раз их изучить и поделиться информацией со всеми заинтересованными лицами, чтобы поездка принесла только радость.

Заместитель начальника регионального

отдела контроля автомобильного транспорта в г. Кричев Виталий ДЕНИСОВ.